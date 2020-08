Sonnenblumen und bunte Luftballons auf dem Weg zum Schulkind

In Weimar und im Weimarer Land haben am Samstag 1321 Mädchen und Jungen alleine an den staatlichen Schulen ihre Zuckertüten in Empfang nehmen dürfen. Hier die Klasse 1d der Pestalozzi-Grundschule Weimar.

Für 1321 Mädchen und Jungen, die in Weimar (593) und im Weimarer Land (728) die staatlichen Grundschulen besuchen, sowie jene an Einrichtungen in freier Trägerschaft, hat am Samstag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Bevor sie am Montag ihren ersten Unterrichtstag erleben, durften sie stolz ihre Zuckertüten in Empfang nehmen.

Unter Corona-Bedingungen fielen die Einschulungsfeiern deutlich anders aus als sonst. Auf gemeinsames Singen wurde etwa an den Weimarer Grundschulen Falk und Pestalozzi verzichtet. Gesang kam bei den Feiern dort vom Band. Schulleiterin Uta Schwarzbach und ihr Kollegium an der Falkschule haderten mit den unterschiedlichen Wettervorhersagen und verlegten die Feiern aus Angst vor Regen in die Aula. Die Erfassung der Besucherdaten und das Einhalten der Wegemarkierungen sowie die Pflicht zum Mund-Nase-Schutz bis zum Sitzplatz gehörten so für die Kinder und die ohnehin begrenzte Zahl an Gästen dazu.

Zoe (6) mit ihren Eltern Sandra und Christian Werther nach der Feier in der Johannes-Falk-Grundschule Weimar. Foto: Susanne Seide

In Weimar feierten die meisten Erstklässler an der Johannes-Falk-Grundschule

Bei den Erstklässlern hat die Falkschule in diesem Jahr die Pestalozzi-Grundschule überholt. Mit 98 neuen Mädchen und Jungen (+18) gibt es am Rathenauplatz jetzt fünf statt zuvor drei Klassen. Entsprechend fanden fünf Feiern statt, die den kleinen musikalischen Solisten und Rezitatoren alles abverlangten.

Mit der Geschichte „Der Garten“ stimmte Uta Schwarzbach die Abc-Schützen bereits auf ihre erste Hausarbeit ein: Alle haben ein Blättchen mit einem Samen erhalten, sollen sie aussäen und pflegen und dann berichten, was für eine Pflanze daraus entstanden ist.

Während die 96 Kinder in der Falk-Grundschule jeweils mit einer Sonnenblume beschenkt worden sind, wurden die 92 Pestalozzi-Grundschüler (+5) mit Luftballons an ihren Stühlen auf dem Schulhof willkommen geheißen. „Wir haben Sonne bestellt und welche bekommen“, freute sich Klassenlehrerin Kathrin Kilian bei der Begrüßung ihrer 1d. Die stellvertretende Schulleiterin Dorothea Hoffmann machte den 23 Mädchen und Jungen Lust auf ihren neuen Lebensabschnitt, weil sie dann ja schließlich ihren Opas auf der Speisekarte ihr Lieblingsessen Spaghetti und Tomatensoße vorlesen oder richtig rechnen können.

In Weimar stieg die Zahl der Schulanfänger um 71 auf 593, im Weimarer Land sank sie von 739 auf 728. Damit werden an den städtischen Schulen ab Montag 2020 Mädchen und Jungen unterrichtet, im Kreis sind es 3125.

Dieses Einschulungsfoto aus anderer Perspektive entstand an der Pestalozzi-Grundschule Weimar. Foto: Susanne Seide

Individuelle Hygienekonzepte an allen Schulen vorm Einstieg in den Regelbetrieb

Einen gewaltigen Sprung machte dabei in diesem Jahr die Grundschule Großschwabhausen/Magdala. Sie kann 60 (+11) Erstklässler begrüßen. Die Hexenbergschule Bad Berka hingegen nahm diesmal 48 (-12) neue Schüler auf. Kaum Veränderungen gab es hingegen in Berlstedt (46), Buttelstedt (51) oder Isseroda (29), ebenso in Niederzimmern (25). In Kranichfeld sank die Zahl der Erstklässler um 7 auf 40, in Blankenhain von 43 auf 33 sowie in Tannroda von 27 auf 22 beziehungsweise in Mellingen von 42 auf 31 und im Schulverbund Kromsdorf/Oßmannstedt von 21 auf 18 Erstklässler.

Die Schulen haben sich mit individuellen Hygienekonzepten auf den Einstieg in den Regelbetrieb vorbereitet. Trotz aller Vorfreude darauf, dass es jetzt wieder mit dem täglichen Unterricht losgeht, gibt es aber unter den Lehrkräften auch Sorge, weil das Corona-Virus gedanklich immer mit im Klassenzimmer sitzt. Nicht zuletzt, weil etliche Kinder gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen und die Gäste ihrer Einschulungsfeiern aus vielen Teilen des Landes angereist sind.