Spürbare Freude über geselliges Beisammensein

Bis zuletzt hatten sie befürchtet, dass die aktuelle Corona-Lage ihnen einen Strich durch das sorgfältig ausgearbeitete Konzept machen könnte: Doch der vor eineinhalb Jahren gegründete Heimatverein Vollersroda hatte Glück: Sein Erntefest konnte am Samstag stattfinden, eingeleitet von einem Gottesdienst in der Kirche Vollersroda. Vorsitzender Matthias Wolf und seine Stellvertreterin Barbara Diesmann erlebten einmal mehr, wie dankbar ein solches geselliges Beisammensein angenommen wird. Und genau deshalb war der Heimatverein aus der Taufe gehoben worden: Die Dorfgemeinschaft solle wieder belebet werden. Und dem rund 200 Einwohner zählenden Dorf solle ein Treffpunkt zurückgegeben werden, wie er einst in der Sportlergaststätte bestand. Deren Betrieb war 2015 eingestellt worden. Diese wolle der Heimatverein in Eigeninitiative wieder aufleben lassen. Doch der Verhandlungsprozess ziehe sich hin, sagt Matthias Wolf, – auch durch Corona.

Für alles sei eine gute Lösung gefunden worden, sagte Barbara Diesmann. Doch über allem schwebte das Damoklesschwert einer Absage durch die aktuelle Corona-Lage. Erst im Gottesdienst sei die Spannung abgefallen, sagt Barbara Diesmann. Immerhin war im Vorfeld viel organisiert worden. Eine ganze Reihe an Genehmigungen musste eingeholt werden. Für die Kinder gab es Bastelangebote und eine Hüpfburg, auf der sich jeweils nur eine kleine Anzahl Kinder tummeln durften, dann musste wieder desinfiziert werden. Unterstützt wurde der Heimatverein von Familien im Dorf, welche die Zelte und Biertischgarnituren stellten, die Dekoration übernahmen. Fünfzehn Kuchen waren gestiftet worden und außerdem drei Zwiebelkuchen. Vorbereitet war ein deftiger Eintopf. Und abends gab es gebackenes Wildschwein.. Wegen der Corona-Situation musste es allerdings bei einem geselligen Beisammensein ohne Tanz und ohne Programm bleiben. Doch auch so war die Freude groß, wieder zusammenkommen zu können.