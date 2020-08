Einen Stammtisch zum Paritätsgesetz in Thüringen bieten Weimars Bündnis-Grüne an. Zu Gast ist Verfassungsrichterin Elke Heßelmann. Sie hatte nach der Nichtig-Erklärung des Gesetzes durch den Thüringer Verfassungsgerichtshof ihr Sondervotum erläutert: Der Gleichstellungsgrundsatz in der Verfassung rechtfertige die Eingriffe in die Grundrechte. Ins Gespräch kommen können Interessierte zudem mit Sebastian von Ammon, Staatssekretär im Justizministerium. Es moderiert die Grünen-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt.

Freitag, 28. August, 19.30 Uhr; Projekt Eins, Schützengasse 2