Mit Besuchern aus vielen Teilen Thüringens hat das Freilichtmuseum Hohenfelden am Samstag auf dem Eichenberg den Ausklang einer ungewöhnlichen Saison gefeiert. Dazu gab es Sonderführungen mit Laternen, Lagerfeuer und Leckeres aus dem Kessel.

Obwohl in diesem Jahr alle großen Veranstaltungen ausgefallen sind, ist das Team mit der Saison nicht unzufrieden. Um die 3000 Besucher am Tag sind Standard bei den dortigen Festen: beim Handwerkermarkt zum Auftakt der Saison, dem Schäfertag, dem Erntefest, ebenso beim zweitägigen Käsemarkt. Allein zu diesen Veranstaltungen wären schätzungsweise 15.000 Menschen gekommen. Noch mehr zum ersten Pflanzenmarkt, der an gleich drei Tagen vorgesehen war.

Trend zum Verreisen innerhalb Deutschlands half dem Museum

Zum Saisonausklang gab es gleich zwei Laternenspaziergänge mit Minna, der Schäferin. Foto: Susanne Seide

Statt der sonst üblichen knapp 30.000 Gäste kamen bis Samstag rund 14.000 in diesem Jahr ins Thüringer Freilichtmuseum. Unter den gegebenen Voraussetzungen durchaus viele. Denn schließlich fehlten während des Lockdowns die Schulklassen. „Wir hatten viele Anfragen, mussten aber allen absagen“, berichtete Tina Voß, die im Freilichtmuseum für Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen zuständig ist.

Ab Mai lief der Betrieb am Eichenberg langsam wieder an. Dabei habe die Einrichtung ganz eindeutig vom Trend profitiert, dass die Menschen vermehrt im Inland Urlaub gemacht haben. Durch die Erfassung der Postleitzahlen an der Kasse lässt sich belegen, dass die Besucher aus vielen Teilen Deutschlands an den Eichenberg gekommen waren. Ihm kam dabei eindeutig zugute, dass der Campingplatz am Stausee durchweg gut gebucht war, und die Gäste auf der Suche nach einem Ausflugsziel das Museum für sich entdeckt haben, sagte Tina Voß. Das habe sich mit guten Besucherzahlen vor allem in den Zeiten der Sommerferien bemerkbar gemacht.

Bis einschließlich 1. November sind die Gebäude am Eichenberg noch geöffnet

Drei der Leihschafe, die in dieser Woche wieder in ihre Schäferei zurückkehren vor dem nächsten Häuserzuwachs des Museums. Foto: Susanne Seide

Die schärferen Vorgaben nach dem Anstieg der Corona-Zahlen im Landkreis im September trafen zuletzt wiederum die Schulen: Das Buchungsbuch war voll mit Projekttagen, die nicht stattfinden konnten. So bot das Museum den kleinen Besuchern ein Quiz an und gab den Lehrern die Möglichkeit, die Inhalte im normalen Unterricht zu vermitteln.

Noch bis einschließlich kommenden Sonntag, 1. November, können die Gebäude am Eichenberg noch täglich von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Dann zieht sich das Freilichtmuseum Hohenfelden zu den Winteröffnungszeiten in den Alten Pfarrhof im Dorf zurück.