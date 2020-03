Ortsteilrätin Sybill Hecht will mit Kindern und Jugendlichen eine Szenerie mit vielen Blumen auf die rund 150 Meter lange Stützmauer am neuen Rad- und Gehweg nach Mellingen zaubern.

„Taubach – 900 Jahre jung“ wird groß gefeiert

Einer Schenkungsurkunde vom 15. April 1120 verdankt Taubach, damals Thovbeche, dass es sein 900-jähriges Bestehen feiern kann: „Reinhard, Bischof von Halberstadt, bekennt, von seinem Verwandten, dem Edlen Wichmann, (...) für die Halberstädter Domkirche (...) Güter in 22 Dörfern der Diöcöse Halberstadt und der Grafschaft des Pfgr. Friedrich, ferner im Orlagau, sowie folgende in Thüringen (...) gelegenen Güter erhalten zu haben: (…) 10 Hufen und 1 Mühle zu Thovbeche (…).“ Er bekam also Land und die Mühle.

Das Festjahr „Taubach – 900 Jahre jung“ ist das dritte Jubelfest der Neuzeit: 1995 beging der Ortsteil das 875-Jährige, später die Schnapszahl 888 Jahre Taubach. Mit der positiven Erinnerung daran und den gesammelten Erfahrungen bereiten seit Herbst 2018 sechs Arbeitsgruppen das Jubiläum vor, sagt Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis. Er kam 2019 in dieses Ehrenamt und leitet seit Anbeginn der AG-Arbeit jene für die Festwoche im Juni.

Sie ist der Höhepunkt des Jubiläums, zu dem monatlich Veranstaltungen stattfinden. Ihr Höhepunkt wird der Festumzug: Rund 250 Teilnehmer wollen ab 27. Juni mit 60 Motiven die Geschichte des 1000-Seelen-Dorfes erzählen. Beteiligt sind alle Vereine, die einmal komplett durch Taubach ziehen.

Zudem richtet die Freiwillige Feuerwehr zum 15-jährigen Jubiläum ihres sanierten Gerätehauses am 16. Mai einen Tag der offenen Tür aus. Am Vormittag findet auf dem Sportplatz der Löschausscheid der Weimarer Wehren statt. Das Jubiläumsjahr, in das alle regelmäßigen Veranstaltungen eingebettet sind, wird am 18. April eröffnet.

Aus eigener Kraft oder mit Stadt-Hilfe werden dazu der Sportplatz hergerichtet, Obstbäume und Hecken gesetzt und gespannt erwartet, dass 2500 Blumenzwiebeln Taubach aufblühen lassen. Zudem wird die Stützmauer am neuen Radweg von jungen Leuten bunt gestaltet.

Das Jubiläum ist am Mittwoch ein Thema der Einwohnerversammlung. Zudem geht es um die Neugestaltung des Kirchplatzes, den Anschluss an die zentrale Kläranlage sowie Straßenbeleuchtung, Verkehrswegesicherheit, die Entwicklung der Ilmtalstraße 43, fertige Baumaßnahmen und das Grünflächenkonzept.

Höhepunkte in Taubach:

Eröffnung Jubiläumsjahr: Samstag, 18. April, Kirche

Foto-Ausstellung zur Taubacher Geschichte vom 13. Juni bis 12. Juli im Vereinshaus

Festwoche vom 18. bis 28. Juni mit Abendsingen der Taubacher Chöre (18. Juni) und Sommerfest auf dem Kirchplatz (20. Juni)sowie Festumzug (27. Juni) samt Tanz und Feuerwerk

Erster Tag der offenen Höfe und Gärten mit musikalischer Begleitung am 12. September

Mittwoch, 11. März, 18 Uhr, Vereinshaus, Kirchplatz 6