Der Claas-Standort in Buttelstedt soll eine zweite Zufahrt und eine neue Halle bekommen.

Buttelstedt. Der Bauausschuss der Landgemeinde Am Ettersberg befürwortet den Bebauungsplan für eine zweite Zufahrt und eine neue Halle.

Unternehmen will sein Buttelstedter Gelände umgestalten

Einen neuen Anlauf zur Umgestaltung ihres Geländes nimmt die Buttelstedter Vertriebs-Niederlassung des Landmaschinen-Herstellers Claas: Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau- Vergabe- und Umweltangelegenheiten der Landgemeinde Am Ettersberg befürwortete in dieser Woche einen entsprechenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Der Aufstellungsbeschluss für diesen Plan wird damit auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am 9. Dezember stehen.