André Schmidt am Flügel und Tobias Schöne an der Violine hatten eigens für den Auftakt-Abend ein gemeinsames Programm erarbeitet.

Viel Applaus beim Kultur-Auftakt

Die Hoffnungen der Organisatoren wurden nicht enttäuscht: Nur wenige der 120 Sitzplätze auf der Festebene blieben zur Premieren-Veranstaltung des Vereins „Bürgerschloss & Kulturbrauerei Kromsdorf“ leer. Die Besucher bekamen unter anderem eine auf Kromsdorf umgedichtete Version des Joe-Dassin-Klassikers „Champs Elysées“ von André Schmidt am Flügel und Tobias Schöne an der Violine geboten. Im Festvortrag beantwortete der ehemalige DNT-Intendant Stephan Märki die Frage, ob Kunst und Kultur auch Spaß machen dürfen. Weiter geht es am Donnerstag, 16. Januar, mit einem Konzertabend der Franz-Liszt-Hochschule in der Schlosskapelle.