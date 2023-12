Auch über Obst aus Tiefengruben durften sich am Samstag die Familien in Bad Berkas Quellbrunn-Klinik freuen.

Wärmende Wintersachen für geflüchtete Familien in Bad Berka

Bad Berka. Ökumenischer Arbeitskreis Ukraine hat eine Spendenaktion für geflüchtete Familien in Bad Berka initiiert.

Vorweihnachtliche Freude in der Bad Berkaer Quellbrunn-Klinik: Im Foyer des markanten Gebäudes oberhalb des Kurparks häuften sich am vergangenen Sonnabend Kleider- und weitere Sachspenden für die acht ukrainischen und eine syrische Familie, die derzeit in der vormaligen Klinik leben.

Aufgerufen zu der Spendenaktion hatte der ökumenische Arbeitskreis Ukraine, der sich seit anderthalb Jahren um die Geflüchteten in der Kurstadt Bad Berka kümmert. Gefragt waren angesichts der Witterung vor allem Winterkleidung und Winterschuhe für Erwachsene wie für Kinder. Denn die Familien hatten sich im Frühjahr oder im Sommer auf die Flucht aus den Kriegsgebieten in der Ukraine gemacht und dabei meist keine Wintersachen mitgenommen.

Ein großer Korb Äpfel aus dem Ortsteil Tiefengruben

Die Mütter freuten sich deshalb über warme und dicke Jacken, die Kinder vor allem über das mitgebrachte und gespendete Spielzeug. Helga Tänzer, Bad Berkaer Ortschronistin, hatte auch noch einen großen Korb Äpfel aus ihrem Heimatdorf Tiefengruben mitgebracht. „Diese fröhlichen Kinderaugen sind für uns das schönste Dankeschön“, sagte Hartmut Kaczmarek, Mitglied in dem Arbeitskreis.