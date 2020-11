Weimar: Meisterdienste für private Stollenbäcker

Es gibt sie noch in Weimar, die privaten Stollenbäcker, die den Teig ihres Festgebäcks zu Hause selber machen, das Backen indes den Profis in den Meisterstuben überlassen. Die Bäckerei Buczek etwa hatte dieser Dienstleistung traditionell die vergangenen beiden Samstage vor dem ersten Adventwochenende reserviert. Zehn Kunden nahmen sie diesmal in Anspruch. Auch Bäckermeister Bernd Rost stellt sich gern auf solche Art Besuch ein. Aus einer privaten Weihnachtsbäckerei erwartet er dieser Tage gleich 35 Kilo Stollenteig.

Auf 23 Pfund Inhalt brachte es jene Wanne, die Gerda Hesse am Dienstagmorgen zur Backstube von Jens Huschebeth brachte. „Eigenhändig, ohne Hilfe. Die Leute hier warten schließlich auf mich“, sagt die 80-jährige Weimarerin augenzwinkernd. Sie ist in diesem Jahr die einzige, die ihre Stollen an der Ossietzkystraße backen lässt.

Schon seit einem halben Jahrhundert mischt und knetet sie rechtzeitig vor den Festtagen den eigenen Stollenteig. Gerda Hesse, die aus dem früheren Sudetenland stammt und wie viele ihre Heimat verlassen musste, kam nach Weimar, als sie 20 war. Sie blieb der Liebe wegen. Das brachte den glücklichen Nebeneffekt mit sich, dass ihre Schwiegermutter sie in ein offenkundig sehr schmackhaftes Rezept für Thüringer Stollen einweihte, an das sie sich bis heute hält – mit Rosinen, die in Rum eingelegt sind, mit Zitronat sowie mit ganz viel Butter. Die Mandeln kauft sie überdies stets ganz und schält und schneidet sie von Hand. Jene, die es gehackt zu kaufen gibt, seien ihr zu fein und die gestifteten geschwefelt.

Nicht nur die Liste der Zutaten, auch die Prozedur ihres Zusammentreffens gehört für Gerda Hesse zu dem jährlichen Ritual. Dieses beginnt um Mitternacht. Dann bereitet sie das Hefestück vor, das zunächst zwei Stunden Zeit bekommt, um aufzugehen. Danach entsteht der Teig, mit dem sie pünktlich um 8 Uhr vor der Backstube steht.

Drei Stunden später konnte sie acht goldbraun gebackene Stollen in Empfang nehmen. Wieder zu Hause angekommen, erhielten sie noch ihre Haube aus Butter und Zucker. „Mit den Stollen kann ich meinen Lieben in jedem Jahr eine Freude machen. Meine Tochter in Heidelberg wartet schon sehnsüchtig darauf“, sagt Gerda Hesse. Einen Stollen schneidet sie derweil immer gleich an, um ihn mit ihrem Sohn zu probieren.

Einzig die beiden zwölfjährigen Enkel mögen in der Adventszeit lieber Plätzchen als Stollen. Diese bäckt die Oma natürlich auch, allerdings im heimischen Herd und nicht in der Bäckerei.