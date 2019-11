Weimarer Kriminalistin stellt ihr erstes Buch vor

Kriminalbücher gehören in Michael Kirchschlagers Arnstädter Verlag zum festen Bestandteil. Dennoch ragt Kerstin Kämmerers Buch „Ich töte, was ich liebe“ aus dem Programm heraus. Die Erste Kriminalhauptkommissarin a. D., die 32 Jahre ihres Berufslebens bei der Kripo in Weimar verbracht hat und seit ihrer Kindheit auch hier lebt, ist die bisher eindeutig emotionalste Veröffentlichung aus der Feder von Kirchschlagers Kriminalisten gelungen. „So wie sie können wohl nur Frauen schreiben“, sagt der Verleger über seine neueste Entdeckung.

Auf 200 Seiten schildert Kerstin Kämmerer, die vor dem Wechsel in den Ruhestand die Thüringer Soko-Altfälle kommissarisch geleitet und den Mörder der Weimarerin Stephanie mit dingfest gemacht hat, aus dem Gedächtnis vor allem Fälle aus ihrem Berufsleben. Und sie schildert sie vor allem mit Blick auf die Opfer, denen sie zu mehr Aufmerksamkeit für das verhelfen möchte, was sie durchlitten haben.

Ihre Anfänge bei der sogenannten Bummi-Polizei, die Straftaten von Kindern und Jugendlichen bearbeitet hat, sind durchaus auch Geschichten zum Schmunzeln, wenn Kerstin Kämmerer etwa beschreibt, wie sie eine junge Diebin im VEB Backwaren Weimar mit der „Schluckmethode“ überführen konnte. Diese erfolgreiche Methode hatte Kerstin Kämmerers Chef erdacht.

Vergewaltigte Mädchen und Jungen

Tragisch ist der Fall eines jungen Exhibitionisten in einer Jugendherberge, der selbst als Kind von seiner Mutter sexuell missbraucht worden war und keine andere Chance sah, Mädchen anders als über sexuelle Handlungen für sich gewinnen zu können. Die beschriebenen Missbrauchsfälle schnüren einem beim Lesen die Kehle zu. So berichtet Kerstin Kämmerer von einer Familie in Weimar, in der die Tochter bereits als Kind von ihrem Vater vergewaltigt, später schwanger wurde und – als Mutter – in Bad Berka mit ihrem Peiniger das Ehebett teilt, während die echte Ehefrau das Kind betreut. Wohl nur aus Angst, die Spirale könne sich bei dem kleinen Mädchen fortsetzen, lenken die beiden Frauen ein uns sagen gegen den Familienvater aus.

Fälle wie dieser haben sich im Gedächtnis der Kriminalistin eingebrannt. Dazu gehört auch eine Vergewaltigungsserie an Mädchen in den Landkreisen Weimar, Sömmerda und Artern Anfang der 1990er-Jahre. Der Täter schüchterte die Missbrauchten bis zur Todesangst ein und wurde letztlich anhand eines markanten kopfförmigen Tattoos auf dem rechten Oberschenkel identifiziert.

Erinnerung an Mädchenmord in Polen

Stark emotionsbelastet ist für viele Weimarer der tragische Fall aus dem Jahr 1992: Im Winter entführte ein Mann seine drei kleinen Töchter ins Riesengebirge, wo die Kinder verbrannt im Auto gefunden wurden. Er selbst trug starke Erfrierungen an den Füßen davon, sodass sie amputiert werden mussten. Der Mann erhängte sich im Weimarer Krankenhaus. Im Verlauf der Fahndung sprach Kerstin Kämmerer mehrfach mit der vollkommen verzweifelten Mutter der Mädchen. Wieder gab es keinen Anhaltspunkt, wo der Mann mit den Kindern sein könnte, als Kerstin Kämmerer nach Hause zu ihren Kindern kommt, die bereits schlafen. Noch heute hat sie Tränen in den Augen statt Worte dafür, wie ihr selbst damals zumute war. „Wie kann eine junge Mutter solch unsägliches Leide ertragen?“, fragt Kerstin Kämmerer in ihrem Buch.

Gemeinsam mit dem Verleger Michael Kirchschläger derzeit auf einer Lesetour unterwegs. Sie stellen das Buch am Mittwoch in der Stadtbücherei Weimar vor.

Buchpräsentation: Mittwoch, 13. November, 19.30 Uhr; Steubenstraße 1