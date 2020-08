Wenige Gründer wagen den Neuanfang in der Krise

Die „Röstbrüder“ nennen sich Collin (l.) und Vincent Höckendorf, die in Weimar mitten in der Corona-Krise ihre Kaffeerösterei gegründet haben. Die Rösterei mit kleinem Café ist derzeit an vier Nachmittag die Woche geöffnet, rund um die Uhr einkaufen aber können Kaffeeliebhaber im Onlineshop.