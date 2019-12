Taubachs Männerchor ist auch in diesem Jahr beim Adventskonzert in St. Ursula zu hören.

Wohin in Weimar

Markterlös für neue Küche

Zum 15. Mal öffnet sich Weimars Kreuzkirche an der Shakespeare zu einem Adventsmarkt. Dieser lädt am Samstag, 7. Dezember, von 14.30 bis 17.30 Uhr ein. Dekoratives zum Fest, allerlei Kunstgewerbliche, Kaffee und selbstgebackener Kuchen sind hier zu haben. Mit dem Markt verfolgt der Cranachsprengel seit jeher den Benefizgedanken. Diesmal kommt der Erlös der Erneuerung der Küche im Gemeindehaus der Kreuzkirche zugute.

Taubachs Chöre im Einklang

Ihr traditionelles gemeinsames Adventskonzert geben am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr Taubachs Männerchor unter Leitung von Harald Dübler und Taubachs Frauenchor unter Leitung von Cornelius Ubl in der Taubacher Kirche St. Ursula. Zur Mitte des Konzerts hält Pfarrerin Johanna Oberthür eine kleine Lesung. Im Anschluss lädt die Kirchgemeinde zu Glühwein und weihnachtlichem Gebäck ins Vereinshaus. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Allerdings sind Spenden zur Restaurierung der Taubacher Witzmannorgel gern gesehen.

Konzert in Oberweimar

Das Adventskonzert der Kantorei Oberweimar-Ehringsdorf findet am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul am Klosterweg statt. Unter Leitung von Wolfgang Drengk erklingen Chorsätze von Hassler, Mendelssohn-Bartholdy und europäische Weihnachtslieder. Als Solist wird Daniel Drengk mit einem Satz aus dem Konzert in D-Dur von Mozart für Violine zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Advent mit „schola cantorum“

Thüringens größter Kinder- und Jugendchor, die „schola cantorum“ weimar, steht vor seinen beiden großen Adventskonzerten. Die Vorbereitungs- und Nachwuchschöre treten am Samstag, 7. Dezember, um 15.30 Uhr in der katholischen Herz-Jesu-Kirche auf. Die über 100 Fünf- bis Siebenjährigen lassen das Singspiel „Daniel, eine Weihnachtsgeschichte mit Liedern“ erklingen. Das zweite Konzert geben am 19. Dezember die Kinder- und Jugendchöre sowie der Jugendkammerchor in der Herderkirche.

Es weihnachtet im Coudraysaal

Festliche Musik tragen die Schüler der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ am Samstag, 7. Dezember, bei ihrem Adventskonzert vor. Es beginnt um 16 Uhr im Coudraysaal.

„Friday Singers“ am Samstag

Die „Friday Singers“ unter Leitung von Veronika Pfennig haben für Samstag, 7. Dezember, um 18.30 Uhr zu einem adventlichen Konzert in die Kirche Gelmeroda eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Klavier im Konzert

Studierende der Liszt-Hochschule und Schüler des Musikgymnasiums spielen am Sonntag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr im Festsaal des Fürstenhauses. Es erklingen Werke von Couperin, Rameau, Bach, Beethoven, Chopin, Albéniz und Ligeti. Der Eintritt ist frei.