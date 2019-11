Einwohnerversammlung in Triebes „Schließt uns das Waikiki in Zeulenroda nicht“

Man hätte am Dienstagabend zur Einwohnerversammlung in der Triebeser Regelschule fast denken können, dass man in Zeulenroda wäre und dass es, wie Gerhard Helmert in Worte fasste: „Nichts Wichtigeres gibt als das Waikiki“. Nicht, dass, das Thema nicht von hoher Präsenz geprägt ist und es auch viele Bürger interessiert, doch sollte man sich zukünftig erst in den Gremien einen klaren Weg bahnen, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Schließlich würden solche Informationen, wie die Schließung der Badewelt weit über die Stadtgrenzen hinaus, ein schlechtes Bild abgeben. „Die Verkündung durch den Bürgermeister in der letzten Legislaturperiode, dass das Bad geschlossen wird, wegen den geplanten Baumaßnahmen, hat einen großen Imageschaden verursacht“, so Frank Steinwachs, Bürgermeister a.D. in Zeulenroda.