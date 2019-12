Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsfeier der Selbsthilfegruppe am 11. Dezember

Am kommenden Mittwoch, den 11. Dezember 2019 findet ab 15.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Landgasthofes „Glücksmühle“, Glücksmühlweg 4 in Schleiz, die Weihnachtsfeier der Selbsthilfegruppe „Trauer braucht Zeit“ statt. Es wird gebeten, ein kleines Päckchen - im Wert von maximal 10 Euro - sowie eventuell Plätzchen oder Lebkuchen mitzubringen. Um besser planen zu können, sollten sich an einer Teilnahme Interessierte aber bitte voranmelden unter folgender Rufnummer: 01520/4457025, Ansprechpartner ist Cornelia Remde. U.L.