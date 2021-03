Verdachtsfälle bestätigt: Quarantäne für Science City Jena ist ein "sportliches Desaster"

Jena. Der Basketball-Zweitligist Science City Jena muss in Quarantäne. Der Aufstieg rückt in weite Ferne.

Statt der Entwarnung kam die Ausgangssperre: Alle Spieler von Basketball-Zweitligist Science City Jena sowie das gesamte Trainer- und Betreuerteam müssen erst einmal in Quarantäne. Mehrere Corona-Verdachtsfälle im Team haben sich bestätigt, teilte der Verein am Donnerstag mit. Um wen es sich genau handelt, wollten die Verantwortlichen nicht sagen. Nach Informationen unserer Zeitung sind Spieler und Betreuer betroffen, allerdings nur ein kleiner Teil. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog