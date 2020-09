Die schnellsten Männer über die zwölf Kilometer von rechts: Robert Meier, Andrew Liston, Florian Lecht und Tim Waldstädt sowie Wieland Metzner aus Saalfeld, der Sechster wurde 44. Holzlandlauf in Hermsdorf organisiert vom gastgebenden SV Hermsdorf

So ruhig ging es noch nie zu beim Hermsdorfer Holzlandlauf wie am Sonnabend bei der 44. Auflage. Und auch der Start dauerte ungewöhnlich lang. Denn es wurde erstmals blockweise gestartet in Abstand von einer Minute. Pro Block wurden fünf Sportler auf die Strecke geschickt.