Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fans des FC Carl Zeiss Jena im Endspurt: Weitere Spenden für Tafeln gesucht

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena wollen noch zwei weitere Wochen die Tafeln in der Region mit Lebensmitteln unterstützen. Allerdings ist das Spendenaufkommen zuletzt abgeebbt. Deshalb rufen die Anhänger aus der Südkurve erneut dazu auf, für die Tafeln in der Corona-Krise zu spenden.

15 Tafeln in Thüringen und Sachsen-Anhalt profitieren

Von den Spendengeldern kauft die Ultragruppierung aus der Südkurve Lebensmittel im großen Stil und verteilt diese bedarfsgerecht an die gemeinnützigen Tafeln der Regionen des Haupteinzugsgebietes der Fanszene des FC Carl Zeiss Jena. Diese Aufgabe übernehmen die Regionsgruppen. Sie bringen die in einem Jenaer Großmarkt eingekauften Güter zu den Einrichtungen, die sozialschwache oder in Not geratene Menschen mit Lebensmitteln unterstützen.

Bereits seit zwei Monaten läuft die Aktion der Fußballfans. Begünstigt werden die Tafeln in Gera, Stadtroda, Zeulenroda, Greiz, Pößneck, Schleiz, Saalfeld, Rudolstadt, Kahla, Apolda, Blankenhain, Weimar, Naumburg und Weißenfels sowie die Jenaer Tafel, teilt die Horda Azzuro mit.

Bislang 20.000 Euro für guten Zweck eingesammelt

Bislang sammelten die Fußballfans über 20.000 Euro. Gut 400 Spender unterstützten die Aktion, in deren Rahmen Woche für Woche Lebensmittel im Wert von 2000 Euro gekauft werden. „In den letzten Tagen nimmt die Spendenbereitschaft ab. Die Krise ist ein Stück weit Normalität geworden, Lockerungen werden diskutiert und umgesetzt“, sagt Toni Schley, einer der Organisatoren. Die Südkurve rufe daher zum Endspurt auf, um noch zwei große Lieferungen in den Kalenderwochen 23 und 24 verteilen zu können. Die Bankverbindung findet sich auf der Internetseite der Gruppierung.

Kritik am Neustart der 3. Liga

Den Neustart in der dritten Liga kritisieren die Ultrafans. Sie schlossen sich einer Erklärung der Fanszenen bundesweit an. Der FC Carl Zeiss Jena steigt am Pfingstsonntag mit der Partie gegen den Chemnitzer FC, die aufgrund der Thüringer Corona-Regeln in Würzburg stattfindet, ein. Fans dürfen die Partie nicht im Stadion verfolgen.