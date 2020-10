FC Carl Zeiss: Arbeitssieg vor „heimlichen“ Zuschauern

Im April 1995 durfte der FC Carl Zeiss Jena erstmals zu einem Punktspiel bei Optik Rathenow antreten. Vor 25 Jahren schossen Heiko Weber und Michael Molata spät einen 2:0-Auswärtssieg in der damals drittklassigen Regionalliga heraus. Diesmal legte Jena glücklicherweise früh den Grundstein für einen 3:1-Erfolg.

Beim sechsten Sieg in Serie führte der FCC nach 28 Minuten bereits mit 3:0. Manch einer der Rathenower Defensivspieler dürfte ein Debakel vor Augen gehabt haben. Doch im Stadion Vogelgesang kam der Tabellenvorletzte keinesfalls unter die Räder. Jena musste sich am Ende mit einem 3:1 begnügen. In einigen Szenen hätte Optik sogar noch verkürzen können.

Blödes Gegentor

„Wir haben ein blödes Gegentor zum 3:1 bekommen. Da waren wir zu locker. Zunächst haben wir es sehr gut gemacht. Wir haben seriös angefangen und die drei Dinger reingemacht und hatten noch weitere Chancen“, sagte Zeiss-Trainer Dirk Kunert. „Dann haben wir nicht mehr richtig Zugriff bekommen. Aber wenn man den Platz sieht, ist es schwer Fußball zu spielen. Trotzdem bin ich zufrieden. Es war ein schwieriges Spiel. Alle haben gesagt, dass wir nach Rathenow fahren und locker gewinnen.“

FCC-Stürmer Fabian Eisele: „Danach wurde es ein bisschen unsauberer“

Danach sah es zunächst aber aus. Jena suchte von Beginn an die Initiative. Nachdem Steinherr und Verkamp noch im Strafraum geblockt worden waren (6.), machte es Eisele 120 Sekunden später besser. Beim Freistoß von Bergmann, der überraschend den Vorzug vor Kapitän Eckardt erhalten hatte, bedrängte der Angreifer Rathenows Dramé, der den Ball letztlich ins Netz bugsierte. Die Gäste machten weiter Druck, auch wenn Bergmann zeitnah eine Großchance (16.) vergab. Eisele besaß auch eine Aktie am zweiten Treffer der Jenaer. Er holte im Zweikampf mit Optik-Kapitän Wilcke einen Foulelfmeter heraus. Diesen brachte Oesterhelweg sicher zum 2:0 (25.) Eck unter. Als in der 28. Minute Wolf auch noch innerhalb des Strafraums mit Schmackes abzog und die Kugel über die Querlatte den Weg zum 3:0 ins Netz fand, fingen die Rathenow-Fans schon an zu maulen: „Man, jeder Schuss ist bei denen ein Treffer.“

Mindesten 20 Leute drückten Jena die Daumen

Das sorgte aber natürlich auf der anderen Seite für Jubel unter den (heimlich) mitgereisten Zeiss-Fans. Gäste-Anhänger waren wegen der gestiegenen Corona-Infektionen im Brandenburgischen nicht zugelassen. Der Stadionsprecher sagte, dass die 200 ausgesuchten Besucher zu den treuesten Optik-Fans zählen würden. Mindesten 20 Leute drückten aber Jena die Daumen, auch wenn sie ihre blau-gelb-weißen Fanutensilien lieber zu Haus oder im Auto gelassen hatten.

Trotz des klaren Rückstandes gab sich Rathenow aber nicht auf. Dafür sorgte auch der sehenswerte Treffer von Polichronakis (36.). Das 1:3 sollte sich als Aufbruchssignal für den Außenseiter erweisen. Plötzlich stand Jenas Torwart Sedlak unter Beschuss. Muiomo (40.), Özcin (44.) und Techie-Menson (45./+3) hatten das 2:3 auf dem Fuß. Nach der Pause machte Jena nur noch das Nötigste. Weil Oesterhelweg (68.) und Einwechsler Dedidis (71.) die endgültige Entscheidung nicht herbeiführten, durfte Rathenow weiter hoffen. Doch Will (64.) und Karupovic (72.) konnten die Partie nicht mehr heiß machen.

„Die ersten 30 Minuten haben wir verpennt. Deshalb haben wir verdient verloren. Vor der Halbzeit und später hatten wir die Chance zum 2:3“, ärgerte sich Optiks Trainer-Legende Ingo Kahlisch.