Raphael Obermair geht in einen Zweikampf mit Hassan Amin (SV Meppen, links).

Jena. Der Tabellenletzte der dritten Liga FC Carl Zeiss Jena stellt sich angesichts des drohenden Abstieges aber auch dem Zulassungsverfahren in der Regionalliga.

FC Carl Zeiss Jena reicht Lizenzantrag für dritte Liga ein

Trotz der sportlich nahezu aussichtslosen Lage hat der Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena fristgerecht die Lizenzunterlagen für die dritte Liga eingereicht. Laut Geschäftsführer Chris Förster bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den fristgerechten Eingang des Antrages.

Die Erteilung der Lizenz bildet die Voraussetzung für die Teilnahme am Spielbetrieb in der neuen Saison. Allerdings liegen die Jenaer mit nur 17 Punkten abgeschlagen am Tabellenende der dritten Liga. Die Aussichten auf ein „Wunder 2.0“ sind nach der 2:6-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg auf ein Minimum gesunken.

Dennoch haben sich die Jenaer dazu entschlossen, den Lizenzantrag einzureichen. Zum einen ist der Erstellungsprozess der wirtschaftlichen Unterlagen sehr aufwändig und es wäre unverständlich, den Antrag nicht auch abzugeben. Zum anderen wollen die Verantwortlichen nicht riskieren, die mögliche Minimalchance auf den Klassenerhalt zu vergeben. Schließlich gab es in der Vergangenheit bereits Fälle, bei denen andere Teams keine Zulassung erhielten und sportliche Absteiger nachrückten. Für diese kleine Hoffnung müssten die Jenaer aber zumindest zwei, besser drei Plätze gutmachen, was angesichts des Rückstandes ebenfalls kaum noch in Reichweite liegt.

Wahrscheinlicher ist aber, dass der FC Carl Zeiss in der nächsten Saison in der Regionalliga aufläuft. Der Nordostdeutsche Fußballverband setzt ebenfalls die Teilnahme an einem Zulassungsverfahren voraus, wobei hier der Fokus weniger auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit denn auf auch organisatorischen Dingen liegt. „Auch diesen Antrag haben wir fristgerecht eingereicht“, sagt Geschäftsführer Förster.

Der FC Carl Zeiss Jena spielt seit 2017 in der dritten Liga, aus der inzwischen vier Teams pro Saison absteigen. Nach drei Spielzeiten in der dritthöchsten Klasse droht den Ostthüringern aber wieder die Rückkehr in die Regionalliga Nordost.