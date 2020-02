FC Carl Zeiss Jena: Verhoene übernimmt Verantwortung für Drittliga-Team

Am Mittwoch ist die Ausnahmegenehmigung für René Klingbeil als Interimstrainer ausgelaufen. Der FC Carl Zeiss hatte bereits kommuniziert, dass der 38-Jährige weiter Teamchef bleiben soll. Nur wie erfüllen die Jenaer die Auflage des Deutschen Fußball-Bundes, einen Fußballlehrer für die Mannschaft zu benennen? Nach Informationen unserer Zeitung wird es eine interne Lösung geben.

Demnach übernimmt Kenny Verhoene (46) die Aufgabe. Offiziell bestätigen mag Klubsprecher Andreas Trautmann diese Entscheidung noch nicht. „Wir wollen unsere Lösung am Donnerstag kommunizieren“, kündigt er an.

Ziel: Talente näher an erste Mannschaft führen

Nach Informationen unserer Zeitung planen die Jenaer mit einem besonderen Modell. So sollen im Hinblick auf die sportliche Lage und der wahrscheinlichen Zukunft in der Regionalliga die erste Mannschaft und die A-Junioren näher zusammenrücken. Verhoene übernimmt die Verantwortung für beide Mannschaften, überlässt Teamchef Klingbeil aber mehr Aufgaben als einem klassischen Co-Trainer und widmet sich auch weiterhin der Entwicklung von Jenaer Talenten.

Der Belgier Verhoene ist Inhaber der UEFA-Pro-Trainerlizenz, die mit dem Fußballlehrer in Deutschland gleichgestellt ist. Diesen Abschluss hatte er nach seiner Spielerkarriere bei Klubs wie KAA Gent, VV St. Truiden oder Crystal Palace erworben. Verhoene trainierte die VV Zaamslag in der fünften niederländischen Liga und die HSV Hoek in der dritten niederländischen Liga. Im Jahr 2015 wechselte er in den Nachwuchsbereich des FC Carl Zeiss Jena – seine Frau stammt aus Thüringen, deshalb lag die Entscheidung nahe, sich bei einem Verein in der Nähe zu bewerben. Im Jahr 2016 setzte ihn der FCC als Sportdirektor ein: In seine Amtszeit fielen sowohl der Aufstieg in die dritte Liga als auch der Klassenerhalt in der ersten Saison.

Aktuell betreut Verhoene die A-Junioren

Im zweiten Spieljahr in der dritten Liga wurden Diskrepanzen in der Zusammenarbeit mit Mark Zimmermann öffentlich: Der Cheftrainer kritisierte in der sportlichen Talfahrt, dass er vor der Saison nicht die gewünschten Spieler erhalten habe. Nach einer langen Serie mit nur einem Sieg entbanden die Jenaer schließlich den Trainer von seinen Aufgaben, strukturierten aber auch die Führung um. Kenny Verhoene übernahm die abstiegsbedrohten A-Junioren und scheiterte knapp am Klassenerhalt in der Bundesliga. Aktuell steht das Team auf dem fünften Platz in der Regionalliga Nordost.

René Klingbeil jedenfalls freut sich auf die neue Aufgabe, in der er weiterhin in vorderster Front bei der ersten Mannschaft agiert. Das nächste Spiel steht schon am Samstag an. Der FC Carl Zeiss Jena fährt zum Krisengipfel zum 1. FC Magdeburg, bei dem Trainer Claus-Dieter Wollitz die Talfahrt stoppen möchte. Die Jenaer hingegen können befreit aufspielen, weil der Zug in Richtung Klassenerhalt so gut wie abgefahren ist.