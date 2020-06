Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor

Kurzfazit: Der zweite Punkt des FC Carl Zeiss Jena nach dem Re-Start war verdient. Beim 0:0 gegen den KFC Uerdingen schafften es die Thüringer zum ersten Mal in dieser Spielzeit, kein Gegentor zu kassieren.

In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaften. Jena stand tief, lauerte auf Konter. Der KFC fand kein Mittel dagegen. Pech hatten die Hausherren, als Justin Schau einen Freistoß von Nico Hammann knapp verpasste (27. Minute). Ansonsten waren Torchancen auf beiden Seiten in den ersten 45 Minuten Mangelware.

In der zweiten Halbzeit enttäuschten die vom Ex-Jenaer Assani Lukimya angeführt Uerdinger weiter. Der KFC-Kapitän wechselte von der Innenverteidigung sogar in den Sturm. Zunächst hatte der FC Carl Zeiss aber die besseren Chancen. Doch weder Raphael Obermair (54.) noch Jannis Kübler (59.) konnten ihre Möglichkeiten nutzen. In einer unansehnlichen Begegnung deutete sich mehr und mehr ein torloses Remis an, auch wenn die Gäste jetzt zielstrebiger nach vorn spielten. Im Erspielen von Torchancen offenbarten sie aber ein ähnliches Unvermögen wie die Jenaer. In der Nachspielzeit rettet Jo Coppens mit starker Parade gegen Dominic Maroh dem FCC den Punkt.

Ordner patrouillieren: So wird das Geisterheimspiel des FC Carl Zeiss Jena geschützt

Am Rande: Fans durften zum Geisterspiel nicht ins Stadion. Zwei Spruchbänder von ihnen schafften es trotzdem ins Stadion und dürften einige Spieler nicht erfreut haben. Auf einem stand: „Kein Jahr beim Club, kein Herzblut = keine Zukunft beim FCC! Verträge auflösen!“ Auf den anderen war zu lesen: „Neustart = Mehrjahresplan! Pro Nachwuchs Identifikation! Contra Söldner!“

Tore: keine

Aufstellung: Gegenüber der 2:4-Niederlage am Mittwoch in Würzburg brachte Teamchef René Klingbeil mit Marius Grösch und Justin Schau zwei neue Spieler in der Startelf. Zudem stellte er in der Verteidigung auf Fünferkette um. Von den U21-Spielern, die in die erste Mannschaft befördert wurden, schaffte es nur Vasileios Dedidis in den Kader. Das Talent saß zunächst auf der Bank.

Jena: Coppens – Kircher (71. Gottwald), Hammann, Sulu, Grösch, Fassnacht – Schau (58. Rohr) – Obermair, Kübler, Mickels (42. Bock (71. Dedidis)) – Donkor (58. Eckardt).

Uerdingen: Vollath – Dorada, Maroh, Lukymia, Bitroff (62. Konrad) – Mbom, Matuschyk, Kinsombi (62. Pflücke), Daube (46. Kobiljar) – Grimaldi (34. Ibrahimaj), Evina (46. Barry).

Hinspiel: Beim Hinspiel in Düsseldorf war der FCC beim 0:2 chancenlos. Einigen Fans dürfte die Begegnung dennoch im Gedächtnis geblieben sein. Im Rheinstadion lebten bei einer Aktion damals die Erinnerungen an das 1981 verlorene Europapokalfinale gegen Tiflis (1:2) auf. 1000 FCC-Fans waren im Oktober 2019 in Düsseldorf dabei.

Tabelle: Durch den Punktgewinn hat Schlusslicht Jena den rechnerischen Abstieg gerade noch einmal verhindert. Der dürfte angesichts von 18 Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bei nur noch sechs ausstehenden Spielen aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Nächste Partie: Am kommenden Mittwoch geht es für Jena nach Rostock zum Ost-Derby gegen Hansa. Anstoß ist um 20.30 Uhr.