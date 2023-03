Argentinien schlägt Panama im ersten Länderspiel nach WM

Buenos Aires Weltmeister Argentinien hat sein erstes Länderspiel nach der Fußball-WM in Katar gegen Panama gewonnen. Das Team um Superstar Lionel Messi setzte sich in Buenos Aires mit 2:0 gegen die Mittelamerikaner durch.

Messi erzielte vor rund 83.000 Zuschauern das 800. Tor seiner Profikarriere. Zuvor hatte Thiago Almada in der 78. Minute nach einem Freistoß von Messi gegen den Pfosten bereits zum 1:0 für die Gastgeber verwandelt. Für den 21-Jährigen vom US-Club Atlanta United war es das erste Tor im Trikot der Albiceleste.

Vor dem Anpfiff hatten Zehntausende Fans die argentinische Nationalmannschaft im Stadion Monumental des Vereins River Plate in der argentinischen Hauptstadt gefeiert. Als der Tango-Sänger Ariel Ardit vor Spielbeginn die argentinische Nationalhymne anstimmte, waren Messi und Torhüter Emiliano Martínez zu Tränen gerührt. Am Dienstag kommender Woche absolviert Argentinien in Santiago del Estero ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Curaçao.