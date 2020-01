Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Manchester United im FC Cup eine Runde weiter

Manchester. Dank Juan Mata hat Manchester United im FA Cup die vierte Runde erreicht.

Der englische Fußball-Rekordmeister gewann das Wiederholungsspiel gegen die Wolverhampton Wanderers am Mittwochabend im Old Trafford mit 1:0 (0:0). Nach dem 0:0 im ersten Duell der beiden Premier-League-Clubs erzielte der Spanier Mata in der 68. Minute das erlösende Tor für den Liga-Fünften von Trainer Ole Gunnar Solskjaer.