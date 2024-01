Erfurt. Der frühere Aufsichts- und Ehrenrat des FC Rot-Weiß Erfurt, Franz Birkefeld, wird an diesem Mittwoch 90.

Wenn am 24. Januar ein Geburtstag im Kalender zu finden ist, wird meist Friedrich der Große genannt. Der Preußenkönig wurde vor 312 Jahren in Berlin geboren. An einem 24. Januar begann auch die Vita von Franz Birkefeld. 1934 wurde er in Niederorschel im Eichsfeld geboren. 20-jährig verschlug es ihn nach Erfurt. Beim Rat des Bezirkes hatte sich herumgesprochen, dass dieser Birkefeld ein veritabler Finanzbuchhalter sein soll. Was später auch zur Folge hatte, dass er von 1990 bis 1994 zum Erfurter Stadtkämmerer avancierte und sich bis 1999 als Sonderbeauftragter für Finanzen und Controlling um das Erfurter Stadtsäckel kümmerte.