Das müssen Fans vorm Pokalhalbfinale des FC Carl Zeiss Jena gegen ZFC Meuselwitz wissen

Jena. Am Sonnabend findet das Halbfinale im Fußball-Landespokal statt. Für einige Zuschauer gibt es eine wichtige Änderung.

Am Sonnabend, 25. März, empfängt der FC Carl Zeiss Jena den ZFC Meuselwitz zum Halbfinale im Thüringenpokal. Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld ist um 14 Uhr. Wir haben alle Informationen zur Partie zusammengetragen. Für Bierfreunde gibt es eine wichtige Änderung im Vergleich zum Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig.

Eintrittskarten: Der FC Carl Zeiss Jena rechnet mit 3000 Zuschauern, so dass Eintrittskarten noch an der Tageskasse erhältlich sind. Bislang sind etwa 2200 Tickets abgesetzt.

Parkplätze im Stadionumfeld sind rar: Straßenbahn im Ticketpreis inklusive

Anreise: Der FC Carl Zeiss Jena empfiehlt seinen Fans, mit dem Nahverkehr anzureisen. Im Jenaer Stadtgebiet ist die Nutzung der Straßenbahnen, Busse und Eisenbahnen zwei Stunden vor und bis zu zwei Stunden nach dem Spiel kostenfrei mit der Eintrittskarte fürs Stadion möglich.

Parkplätze: Der Parkplatz direkt am Stadion ist wegen der Bauarbeiten im Roland-Ducke-Weg gesperrt, weshalb die VIP-Gäste auf den Parkplatz am Sportforum umziehen. Dieser steht deshalb nur für Gäste mit einem Parkschein des FC Carl Zeiss Jena zur Verfügung. Als Alternative empfiehlt der FC Carl Zeiss den kostenpflichtigen Seidelparkplatz. Bereit stehen auch die Stellplätze an der Sparkassen-Arena in Burgau. Von dort aus ist die Weiterfahrt mit der Straßenbahn in Richtung Stadtzentrum möglich.

Voriges Jahr standen sich beide Mannschaften im Finale des Landespokals gegenüber: Fabian Eisele (FC Carl Zeiss Jena, links) und Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz) im Zweikampf. Foto: Tino Zippel

Stadionöffnung: Der Eintritt ist ab 12.30 Uhr möglich. Jenaer Fans kommen nur über den Osteingang an der Stadtrodaer Straße ins Ernst-Abbe-Sportfeld.

Änderung beim Bier-Ausschank

Ausschank: Im Gegensatz zur Partie gegen die BSG Chemie Leipzig wird diesmal auch Bier mit Alkohol ausgeschenkt. Gegen die Leipziger durfte aus Sicherheitsgründen nur alkoholfreies Bier verkauft werden.

Anreise Gästefans: Gästefans parken direkt vor dem Gästeeingang auf der Westseite des Stadions. Die Anfahrt erfolgt über die Stadioneinfahrt an der Stadtrodaer Straße. Vor Ort wird es noch Tickets für Meuselwitz-Fans geben, für die der Gästeblock geöffnet wird. Mit 50 Anhängern des Vereins aus dem Altenburger Land wird gerechnet. Trainer Heiko Weber verspricht ihnen eine Leistungssteigerung.

Fernsehübertragung: Das Spiel wird weder im Livestream noch in einer Fernsehübertragung gezeigt – wer die Partie sehen möchte, muss ins Stadion kommen.

