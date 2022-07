FC Rot-Weiß Erfurt holt neue Nummer 1 aus München

Erfurt. Der bisherige Torhüter von Türkgücü München soll die Lücke schließen, die durch Luca Petzolds Weggang entstanden ist.

Auf der Suche nach einem neuen Torwart ist der FC Rot-Weiß Erfurt bei Türkgücü München fündig geworden. Vom insolventen Drittliga-Zwangsabsteiger wechselt Franco Flückiger zum Regionalliga-Aufsteiger. Der 31-Jährige soll die Lücke im Tor schließen, die der Weggang von Luca Petzold hinterlassen hat.

Nachwuchsschule in Magdeburg durchlaufen

Flückiger stammt aus Stendal, spielte im Nachwuchs beim 1. FC Magdeburg und kam über die Stationen Greuther Fürth, Hallescher FC, FC Oberlausitz Neugersdorf und Wacker Burghausen im Jahr 2019 zu den Münchnern. Dort brachte er es in der vergangenen Drittliga-Saison bis zur Einstellung des Spielbetriebes im März auf neun Liga- und vier Landespokal-Einsätze. Außerdem bringt der 1,95-m-Mann die Erfahrung von mehr als 200 Regionalliga- und Oberliga-Spielen mit.

Wertvolle Erfahrung für den Aufsteiger

„Wir dürfen uns mit Franco nicht nur auf einen guten Torhüter, sondern auch auf einen guten Typen freuen“, ist sich Erfurts Torwarttrainer Patrick Ecke sicher. „Franco ist im besten Torwartalter und hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Diese Erfahrung ist enorm wertvoll – gerade für einen Aufsteiger.“

Vorfreude auf die Stimmung im Stadion

Flückiger selbst hatte in den Gesprächen „von Anfang an ein gutes Gefühl“. Er will helfen, „den Verein nach vorne zu bringen und die jungen Spieler bestmöglich zu unterstützen“. Besonders freut er sich „auf die Stimmung im Stadion bei einem tollen Traditionsverein“.