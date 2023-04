Stadionbau im Ernst-Abbe-Sportfeld: Stadt Jena soll Millionen-Nachschlag zahlen

Jena. Die gestiegenen Baupreise schlagen auf die Jenaer Fußballarena durch. Zudem soll die Rasenheizung umweltfreundlicher werden.

Der Stadionbau im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena wird teurer. Der Stadtrat Jena soll deshalb in der Sitzung am 19. April eine Veränderung im Wirtschaftsplan der Kommunalen Immobilien Jena bestätigen und 2,7 Millionen Euro mehr freigeben. Die Gesamtinvestition beträgt über 50 Millionen Euro.

In der Stadtratsvorlage heißt es, die Corona-Pandemie, der russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Energiepreissteigerungen und Lieferverzögerungen führten zum Mehrbedarf. Die zusätzlichen Kosten sollen sich die Stadt und die Investoren Jenarena und Elex teilen. Die Verträge sind noch zu verhandeln: 2,2 Millionen Euro sollen bei den Kommunalen Immobilien für Nachschlag und Rechtsberatungskosten eingestellt werden.

Austausch der Rasenheizung gegen ein umweltfreundliches Modell

Weitere 500.000 Euro sollen in eine umweltfreundlichere Rasenheizung fließen. Deren Austausch war bislang nicht Teil des Bauprojektes und in der Ausschreibung nicht gefordert. Da im Sommer der Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld ausgetauscht werden soll, biete sich zugleich die Investition in eine umweltverträgliche und effiziente Rasenheizung an, die auf dem Prinzip einer Wärmepumpenheizung beruht. Sie könne somit im Sommer auch den Rasen kühlen, was wiederum zu Einsparungen bei den Betriebskosten führe. „Die alte, mit einem Wasser-Glykol-Gemisch betriebene Rasenheizung wird damit stillgelegt und in der Folge das Risiko eines Glykolaustritts beseitigt.“

Blick auf das Funktionsgebäude der Osttribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld. Foto: Tino Zippel

Als dritter Punkt ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung des Fan-Hauses genannt. Es habe bereits mehrere Rohrbrüche gegeben. Da die Stadionmagistrale im Sommer neu gebaut werde, biete sich vorher die Verlegung der Leitung an, um nicht im Nachgang die neugestaltete Zufahrt wieder aufgraben zu müssen. 70.000 Euro sind für die Investition kalkuliert.

Fußballarena mit 15.000 Plätzen und Möglichkeiten für weitere Veranstaltungen

Das Ernst-Abbe-Sportfeld wird derzeit zu einer reinen Fußballarena umgebaut und soll bis zu 15.000 Zuschauern einen Platz bieten. Geplant sind neben den Spielen des FC Carl Zeiss Jena auch Konzerte oder Veranstaltungen in den VIP-Bereichen. Die Fertigstellung soll in diesem Jahr erfolgen.

