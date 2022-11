Viertelfinale beim FC Thüringen Weida: Was der FC Carl Zeiss Jena plant

Jena. Am Sonnabend kommt es zum Ostthüringen-Duell im Landespokal. Diese Änderung nimmt Zeiss-Trainer Henning Bürger vor.

Regionalligist FC Carl Zeiss Jena muss am Sonnabend beim Landesligisten FC Thüringen Weida im Landespokal antreten. Vor dem Viertelfinale hat Trainer Henning Bürger am Donnerstag Fragen beantwortet.

Kader: Trainer Henning Bürger stehen alle Spieler mit Ausnahme von Mittelfeldspieler Justin Schau, der nach seiner Fußoperation noch an Krücken läuft, zur Verfügung. Der große Konkurrenzkampf habe sich sehr positiv aufs Training diese Woche ausgewirkt, schätzt der Fußballlehrer ein.

Einen Wechsel in der Aufstellung benannt

Aufstellung: „Wir nehmen das Spiel sehr ernst“, sagt Bürger und benennt nur einen Wechsel im Tor, das wie bislang in den Landespokalspielen in dieser Saison Alexios Dedidis anstelle von Kevin Kunz hüten wird. Die Jenaer planen also nicht, nach dem 3:0-Erfolg gegen den Tabellenführer Berliner AK nun mit einer kompletten B-Elf anzutreten.

Taktik: Vom ersten Trainingstag in dieser Woche an habe er das Pokalspiel beim unterklassigen Gegner thematisiert, sagt der Zeiss-Trainer. Zwar habe er das gegnerische Team nicht beobachtet, aber allerlei Informationen zur Mannschaft eingeholt. „Wir sind gewarnt und wissen, wie wir aufzutreten haben“, sagt Bürger.

Gegner: Vierte Liga gegen sechste Liga: Der FC Thüringen Weida steht derzeit auf dem sechsten Platz in der Thüringenliga und hat zehn Punkte weniger als Wismut Gera, die in dieser Saison den Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt aus dem Wettbewerb geworfen haben. Ex-Weltfußballer Luis Figo drückt Weida die Daumen.

Drei Pflichtspiele gegen Weida, drei Siege für Jena

Historie: Im Jahr 1994/95 gewann der FC Carl Zeiss das Pokal-Achtelfinale beim FC Thüringen Weida mit 3:0. In der Saison 1949/50 gab es Punktspiele gegen die ZSG Industrie Weida. Die BSG Carl Zeiss Jena behielt mit 4:1 und 3:1 jeweils die Oberhand.

Zuschauer: Die Gastgeber rechnen bei der Partie mit über 1500 Zuschauern im Sportpark Roter Hügel (Grochwitzer Weg 60). Anstoß ist am Sonnabend um 13 Uhr. Der MDR plant einen Livestream.

