Thüringer HC nimmt sich Kroations EM-Auftritt zum Vorbild

Wie der EM-Dritte beim Turnier in Dänemark überrascht hat, hoffen die Thüringer Handballerinnen, Top-Favorit Dortmund ins Wanken bringen zu können.

Bad Langensalza. Dortmund und Bietigheim, einen Zweikampf um die Handball-Meisterschaft der Frauen hat Herbert Müller vor der Saison erwartet. Seit dem 28:22 im Gipfeltreffen bei Bietigheim das Rennen um die Krone für den Trainer des Thüringer HC zu einem Alleingang geworden. Der BVB, das ist sein Grundtenor, könne sich nur noch selber schlagen.

„An Dortmund führt kein Weg vorbei“, sagt der THC-Coach vor dem Aufeinandertreffen mit dem verlustpunktfreien BVB am Sonntagnachmittag in der Salzahalle (15 Uhr). Die Mannschaft sei unerreichbar, ernennt er durch weniger Spiele an dritter Stelle liegenden BVB zum absoluten Top-Favoriten.

Was Müller vor allem gefällt, ist der schnelle, moderne Handball, den das Team von André Fuhr praktiziert. „Das macht Spaß zuzusehen“, sagt er ohne Neid. Dafür sagt er es mit mehr Respekt vor dem, was der mit einigen Niederländerinnen weltmeisterlich besetzte BVB zeigt.

Was jedoch nicht bedeutet, dass er sein THC-Team angesichts der schmerzlichen Niederlagen gegen Leverkusen, Buxtehude und Metzingen chancenlos sähe. „In 60 Minuten kann man gegen jeden bestehen. Wenn man an sein Optimum herankommt, hat man eine Chance.“ Müller führt als Beispiel Kroatien an, das bei der EM als das Überraschungsteam Bronze gewonnen hatte. Buxtehude hat das im Pokal bewiesen, dass auch Dortmund geschlagen werden kann.

Der Glaube daran ist die Basis. Und gleichsam ist es bedingungsloser Einsatz im THC-Team, um am Sonntag das schnelle Spiel des Dritten ebenso zu unterbinden wie etwa zuletzt das bei Blomberg-Lippe.

Um dafür Kraft zu haben, hat der THC-Coach den Fokus während der Vorbereitung noch einmal auf Grundlagen gelegt. Seit Wochenbeginn ist der Trainingsinhalt auf den Härtetest ausgelegt.

Das Duell des THC gegen Dortmund (15 Uhr) ist eines von zwei Partien, die Eurosport live und frei empfangbar überträgt. Danach folgt Göppingen gegen Buxtehude (16.30 Uhr).

Für die Dortmunder ist es das erste Punktspiel seit Ende Oktober. Coronabedingt haben die BVB-Frauen drei Partien Rückstand etwa auf den Fünften aus Thüringen, der drei Tage später beim Vierten Neckarsulm gleich die nächste große Bewährungsprobe vor sich hat (19.30 Uhr). Im Vier-Tages-Rhythmusgeht es am 2. Januar (18 Uhr) und am 6. Januar (19.30 Uhr) mit den Heimspielen gegen Halle-Neustadt sowie Bensheim/Auerbach weiter.

Vor dem herausfordernden Jahresfinale- und -auftakt steht fest, dass Ines Khouildi so schnell nicht in der THC-Abwehr helfen kann. Ihre frühere Knieverletzung lässt die Tunesierin nicht zur Ruhe kommen. Laut Herbert Müller wird sie im Januar noch einmal operiert werden müssen. Die Saison wird für sie aller Voraussicht nach gelaufen sein.