Harte Strafe für Schwimmer: Sun Yang für acht Jahre gesperrt

Lausanne. Der Internationale Sportgerichtshof hat den chinesischen Schwimm-Star Sun Yang wegen der Verletzung von Anti-Doping-Regeln für acht Jahre gesperrt.

Der Freistilexperte und dreimalige Olympiasieger verpasst damit unter anderem die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio. Der Fall des 28-Jährigen war im November des vergangenen Jahres neu verhandelt worden.

Hintergrund der Verhandlung ist eine Dopingprobe Sun Yangs in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2018, an deren Zerstörung mit einem Hammer das Umfeld des Chinesen direkt beteiligt gewesen sein soll. Das Doping-Panel des Weltverbandes Fina hatte Sun Yang am 3. Januar des vergangenen Jahres allerdings vom Betrugsverdacht freigesprochen. Dagegen legte die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada Einspruch beim Cas ein. Bereits 2014 war Sun Yang wegen Dopings für drei Monate gesperrt gewesen.