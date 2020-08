Stehen für erfolgreiches Kegeln in Thüringen: Die Trainer Manuel Hopfe (links) und Ronny Hahn.

Wernburg. Wernburgs Kegler starten am 12. September ins langersehnte Abenteuer Bundesliga. Erster Gegner ist Bamberg

So holprig wie die Straße zur Kegelbahn in Wernburg war der Bundesligaaufstieg nicht. Irgendwo im Nirgendwo liegt sie entlang einer kleinen Feldstraße: die Anlage, auf der in den kommenden Monaten Deutschlands beste Teams aus Zerbst, Staffelstein oder Bamberg Kegelsport vom Feinsten bieten werden.