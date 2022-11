Kurz vor WM-Start: Fans des FC Carl Zeiss Jena demonstrieren

Fans des FC Carl Zeiss Jena haben am Sonntagnachmittag kurz vor dem Start gegen die Fußball-WM in Katar demonstriert.

Jena. Fans des FC Carl Zeiss Jena haben kurz vor dem WM-Start gegen die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland Katar demonstriert.

Fans des FC Carl Zeiss Jena haben am Sonntagnachmittag gegen die beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar demonstriert. Laut Polizeiangaben beteiligten sich circa 50 Menschen an dem Protest auf dem Holzmarkt.

„Auch wenn es etwas bizarr ist: Wir wollen den Totensonntag nutzen, damit die Toten auf den WM-Baustellen nicht vergessen werden“, sagte Toni Schley von der Südkurve. Es sei wichtig, als Fußballfan Flagge gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar zu zeigen – gerade vor Beginn des Turniers. „Jeder soll für sich entscheiden, ob er die WM schaut. Aber man sollte sich auch kritisch damit auseinandersetzen“, so Schley.

Die WM nicht zu schauen, falle keinem der demonstrierenden Fans des FC Carl Zeiss Jena schwer. Zudem gebe es in der noch bis Mitte Dezember laufenden Hinrunde in der Regionalliga Nordost genügend Möglichkeiten, Fußballspiele zu verfolgen.