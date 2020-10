Warum der ehemalige Leichtathlet Falk Balzer Einzelgänger ist

Falk Balzer geht seinen eigenen Weg, weil er das für richtig hält – und weil es oft gar nicht anders ging. Von Kindesbeinen an war der Sport im Hause Balzer da, jedoch nicht wichtig.

Mutter Karin Hürden-Olympiasiegerin 1964 in Tokio. Vater Karl-Heinz, DDR-Rekordhalter im Stabhochsprung und Hürden-Lehrwart im sozialistischen Lager. Doch die Eltern drängten ihren Jungen, was nahe lag, nicht in die Leichtathletik. Ihr Sohn versuchte sich in Dresden beim Eiskunstlauf. „Warum nicht“, sagt er mit einem Schmunzeln, „eine gute Grundlage für alles danach“. Sprünge ja, aber Pirouetten wollte er nicht drehen. „Mein Vorbild war Erik Heiden, so wollte ich auch sein.“

Ebenso ein passabler Schwimmer hätte aus ihm werden können – sein Vater hatte ihn ins Becken geschickt, auch seiner Körpergröße wegen. Freistilsprint seine Disziplin und die Trainer hätten ihn gern in der Rückenlage gesehen – dafür muss man geboren sein, das nötige Wassergefühl mitbringen, das alles hatte er.

Mit 13 schloss das Kapitel Schwimmen und er folgte seiner Nachbarin unregelmäßig mit zur Leichtathletik. Und so endete ein erster Wettkampf im Weitsprung im Krankenhaus. Diagnose: Lendenwirbelscheuermann. Ein Glücksfall, dass die Familie Balzer mit dem Orthopäden und Sportarzt Dr. Dieter Jungmichel eng befreundet war. Schätzungsweise 100 Olympiasieger und Weltmeister haben sich bei ihm im Waldkrankenhaus Bad Düben behandeln lassen – auch der noch junge Falk Balzer. „Onkel Dieter hat mich ein halbes Jahr in ein Gipskorsett gesteckt, damit ich wieder gerade werde. Bis 1990 habe ich mich noch jede Nacht in das Gipsbett gelegt.“ Spezielle Übungen zur Stärkung der Rücken- und Bauchmuskulatur standen auf der Tagesordnung, schweißtreibend, unangenehm, aber hilfreich.

Geheilt stand fest: Falk Balzer müsse anders trainieren. Hanteltraining zum Beispiel war ein Tabu. Und weil er anders trainieren musste, musste ihn auch jemand anderes als die Trainer am SC Karl-Marx-Stadt trainieren. Was lag nahe?

Training allein mit dem Vater

Vater Karl-Heinz, ein international anerkannter Leichtathletik-Fachmann. Da habe nicht alles gepasst am Klub, wer sich vom Kollektiv absondert, der wird untergehen – hieß es in der DDR. Und so wurde Falk Balzer zum Außenseiter, der allein mit seinem Vater trainierte. Einmal am Tag, dafür sehr intensiv und speziell. Erfolge stellten sich ein. „Wir haben uns keinen Stress gemacht“, erinnert sich Falk Balzer, „es blieb immer noch Zeit zum Lernen, Freunde treffen, Hobbys pflegen“. Doch irgendwann hatte er „die Faxen dicke“, wollte weg aus Chemnitz. Über seinen Manager Helmut Ebert kam Mitte der 90er-Jahre der Kontakt und der Wechsel zum TuS Jena zustande.

Falk Balzer Foto: Ulf Rathgeber

„Das war eine schöne Zeit beim TuS Jena. Man hat uns machen lassen“, sagt Falk Balzer. Das Training hatte nun Mutter Karin übernommen. Und noch immer sei ihm der Sport nicht das einzig Wichtige gewesen. „Meine Eltern haben mich so erzogen. Sport ist nicht alles. Wenn es gut geht, dann geht es gut, wenn nicht, auch nicht schlimm.“

Doch die Saison 1998 verlief ganz anders, „da habe ich mich mal richtig auf den Sport konzentriert, fand alles spaßig, wusste, dass ich schnell rennen kann“. So wie beim Meeting in Monaco, als es in 13,13 Sekunden über die 110 Meter Hürden ging. „Ich habe mich immer an Colin Jackson, dem Weltrekordler orientiert, wo er aufgetaucht ist, war auch ich.“ Sich messen mit der Weltspitze, trainieren wie die Besten. „Ich habe mich mit ausländischen Sportlern immer besser verstanden, wir waren auf einer Wellenlänge, ich mochte die deutsche Art und Weise nicht.“

Bei der Siegerehrung in Stuttgart meinte Colin Jackson, der das Rennen gewonnen hatte, „das machen wir in Budapest genauso“. Im Nep­stadion ging es allerdings holprig los. Beim Vorlauf kniete eine Fotografin neben ihm, nervte. „Da habe ich einen Fehlstart gemacht, damals ging das noch.“ Im Zwischenlauf hieß es Vollgas geben. Bei zwei Meter Gegenwind lief er 13,20 Sekunden. „Da wusste ich, dass ich noch schneller sein kann, als die 13,13, mit denen ich nach Ungarn angereist bin.“

Im EM-Finale ein Blick zur Mutter auf der Tribüne. Ein unmerkliches Nicken und los ging es. Zwar nahm er die erste Hürde mit, im Ziel dann aber EM-Silber für den 24-Jährigen in 13,12 Sekunden hinter Colin Jackson (13,02), aber vor Florian Schwarthoff (4./13,23) und Mike Fenner (7./13,38 s). Es hätte so weitergehen können. Eine seiner Studienreisen, nicht die erste, führte ihn im Winter 1998 wieder nach Ägypten – und er fing sich einen Virus ein, hatte Darm-Probleme, verlor an Gewicht. Das Tattoo am Oberarm zeigt das „Auge des Horus“, der altägyptische Gott des Himmels und des Lichts. Auch das ein Zeichen des Andersseins, wie früher die grün gefärbten Haare.

0,04 Hundertstel über Weltrekord

Die Hallensaison zog er unter Rückenschmerzen durch, ist noch immer sauer, dass beim Stuttgarter Hallenmeeting zurückgeschossen wurde, „obwohl ich in den Schuss gestartet bin“. Da lief er 7,34 Sekunden. 0,04 Hundertstelsekunden über Hallenweltrekord. In Bereichen wie 7,34 Sekunden sei „die Luft so dürre, dass schaffst du nicht oft im Leben.“

Trotz noch nicht auskuriertem Darm-Virus sprintete er in Japan in 7,44 Sekunden zu WM-Bronze. „Durch die Erkrankung war die Sommersaison eigentlich im Eimer, aber wir haben es wieder hingekriegt.“ Und dann kamen die deutschen Meisterschaften in Erfurt. „Es ging mir wieder gut, vielleicht zu gut. Ich konnte mit dem Tempo nicht umgehen. Messungen haben ergeben, dass ich, wenn es nicht das Debakel an Hürde sieben gegeben hätte, unter 13 Sekunden gerannt wäre.“ Doch er lag auf der Tartanbahn und verließ wortlos das Steigerwaldstadion. Bei der WM in Sevilla sei er über die Hürden gerumpelt, wurde Fünfter.

Vor Olympia den Arm angebunden

Auch die olympische Saison lief nicht rund. Auf den letzten Drücker schaffte er den Sprung nach Australien und im Trainingslager in Brisbane stürzte er unglücklich und brach sich den Ellbogen, wenige Tage vor Beginn der Spiele in Sydney.

„Nachts habe ich mir den Arm hochgebunden, um mich nicht umdrehen zu können. Die Schmerzen waren höllisch.“ An den Start ist Falk Balzer dennoch gegangen. Viel zu holen war nicht. „Es war ja der rechte Ellbogen, also mein Schwungarm, wie sollte ich da rennen?“ Im Halbfinale war Schluss, mit seiner Saisonbestzeit von 13,19 Sekunden hätte er Bronze holen können. Viel gesehen von Sydney hatte er nicht, sich bei Schwimmern und Gewichthebern umgeschaut.

„An Sydney kann ich mich nur noch bruchstückhaft erinnern, das Beste war wohl, dass ich nach dem Halbfinale Morphium gegen die Schmerzen bekam.“ Heute arbeitet Falk Balzer als Trainer im Bad Lobenstein TC.