Leonard Süß ist ein echter Schottianer

Leonard Süd ist Stammspieler bei Schott und strebt mit seinem Verein den Wiederaufstieg in die 3. Tischtennis-Liga an. Am Sonnabend gastierte er mit seiner Mannschaft beim Ostthüringen-Duell in Altenburg. „Ja, der Aufstieg ist schon das Ziel. Es lief bis jetzt ja alles reibungslos. Und heute müssen wir das hier auch durchziehen.“

Mit sieben Jahren fand er über seinen Vater zum SV Schott. Sein Talent sprach sich schnell herum, selbst zu den Jugendeuropameisterschaften führte ihn das schnelle Spiel mit dem kleinen Ball. „Ja, es ist ein Sport, der extrem vielseitig ist, wo es nicht nur auf Kraft ankommt, sondern auch auf Köpfchen. Deswegen ist er so interessant“, sagt der heute 22-Jährige. Seine sportliche Karriere führte ihn einst bis nach Ochsenhausen in die Bundesliga. Es war immer sein großer Traum. Doch die Profikarriere hatte ihm alles abverlangt.

„Meine Tiefs hab ich meist nicht so gut bewältigt, deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr in Ochsenhausen“, lacht er heute über den zweieinhalbjährigen Abstecher. Dort wollte er keineswegs in einen Strudel hineingeraten. „Deshalb habe ich dann für mich entschieden, dass das nicht meins ist. Man muss versuchen, sein Bestes zu geben, ohne darüber nachzudenken. Ich hab mich spielerisch weiterentwickelt, und wenn man dann darüber nachdenkt, kann es sein, dass man in so einen negativen Strudel reinkommt, dass es einen mitzieht. Ich hab wichtige Erfahrungen gesammelt. Es ist extrem hartes Training, wo man zu Hundertprozent an sich arbeiten muss, um weiterzukommen.“ Den Spaß an seinem Sport hat er aber längst wiedergefunden, und im Spiel bei Aufbau bezwang er den syrischen Spitzenspieler Yhya Mosslly mit 3:1-Sätzen.

Für seinen Coach Andreas Amend war Altenburg zwar keine neue Adresse, „aber mit der ersten Mannschaft waren wir hier noch nicht. Wir haben das mit Respekt zur Kenntnis genommen, was in Altenburg passiert ist.“ Drei Slowaken, ein Ägypter und die beiden Thüringer Leonard Süß und Nico Müller stehen im Team. Sie sind schwer ausrechenbar. Und was zeichnet Schott aus? „Wir waren immer topfit, wenn es darauf ankam. So auch in Windsbach, wo Pavol fehlte. Dort haben wir gewonnen. Übrigens mit dem Altenburger Philip Schädlich. Und, wir sind bislang immer in den Doppeln als Sieger herausgegangen.“

Doch diese Serie riss in Altenburg, das drauf und dran war, mit 3:0 in die Einzel zu starten, wenn da nicht Fehrle und Stein den Faden beim Stand von 10:7 im vierten Satz verloren hätten. Doch immerhin hieß es 2:1 für Aufbau und Schotts Serie erhielt einen Kratzer.