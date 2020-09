Kurt Uibel war Rennleiter am Schleizer Dreieck von 1961 bis 1972. (Archiv-Foto)

Per Parteiauftrag zum Schleizer Rennleiter

Sicherlich haben zahlreiche Sportfreunde in der fast 100-jährigen Geschichte des Schleizer Dreiecks in irgendeiner Form einen Verdienst daran, dass es die Rennstrecke heute noch gibt. Nur wenige werden sich jedoch daran erinnern, zu was für einer schweren Zeit Kurt Uibel mit einem Parteiauftrag das Amt des Rennleiters im Jahre 1961 übernehmen musste.