Rückschlag für Science City Jena in Trier

Am Freitag noch immer eine Hand eher am Ball: Science City Jena – hier mit Stephan Haukohl (Nummer 35) und Lorenz Bank – besiegte Schlusslicht Nürnberg klar mit 96:67. Am Sonntag gab es in Trier aber eine kalte Dusche. Die Thüringer unterlagen den Galdiators verdient mit 68:82.