Sportdirektor des FC Carl Zeiss Jena: Das ist schade für Maximilian Rohr

Jena. Der Transferpoker um Maximilian Rohr, der zum Hamburger SV wechseln will, zieht sich. Wie geht es nun weiter?

Abwehrspieler Maximilian Rohr sollte am Mittwoch bei der zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena aushelfen. „Leider ist er über Nacht erkrankt. Das ist schade für ihn, schließlich muss er irgendwann spielen, um in Form zu kommen“, sagt Sportdirektor Tobias Werner. Auch für das Spiel am Samstag gegen den FSV Luckenwalde ist Rohr noch krankgeschrieben. Doch wie geht es mit dem wechselwilligen Spieler weiter?