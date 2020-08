SV Werder Bremen gratuliert dem FC Carl Zeiss Jena zum Pokalsieg

Florian Kohfeldt ist mit seiner Mannschaft gerade im Trainingslager in Österreich.

Jena. Der Bundesligist ist der Gegner für die Jenaer in der ersten Pokalrunde im September. Eine schlechte Nachricht gibt es für Bremen-Fans.

Bundesligist SV Werder Bremen hat dem FC Carl Zeiss Jena via Twitter zum Einzug in den DFB-Pokal gratuliert. Nach dem 8:2-Sieg des Regionalligisten im Finale des Landespokals gegen den FSV Martinroda darf der FCC in der ersten Runde des DFB-Pokals starten.

Kohfeldt: Haben den Anspruch, eine Runde weiterzukommen

Die Auslosung hatte bereits im Juli ergeben, dass der Thüringer Pokalgewinner auf den SV Werder Bremen trifft. „Carl Zeiss Jena ist ein absoluter Traditionsverein. Wir freuen uns auf das Duell in einer Region, die traditionell auch ein starkes Einzugsgebiet von Werder Bremen ist“, sagt Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt und formuliert zugleich das Ziel im Duell erste gegen vierte Liga: „Wir haben den Anspruch, eine Runde weiterzukommen.“

Schlechte Nachricht für Werder-Fans

Die erste Hauptrunde des Pokals findet vom 11. bis 14. September statt. Terminiert ist die Partie noch nicht. Der Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, Chris Förster, geht davon aus, dass Zuschauer die Begegnung im Ernst-Abbe-Sportfeld verfolgen dürfen. Allerdings gibt es eine schlechte Nachricht für Werder-Fans: Das derzeit gültige Hygienekonzept aufgrund der Corona-Pandemie erlaubt keine Gästefans im Jenaer Stadion.

Früherer Rot-Weiß-Erfurt-Spieler freut sich auf Duell

Kevin Möhwald, früherer Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt und heute in Diensten des SV Werder, freut sich auf die Begegnung in Thüringen: „Für mich persönlich ist es ein besonderes Spiel, da wir nicht weit von meiner Heimat Erfurt antreten“, sagt der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler. „Für uns als Mannschaft gilt, dass wir die Aufgabe seriös und hochkonzentriert angehen, unsere Leistung abrufen, den Gegner ernst nehmen und keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass wir in die zweite Runde einziehen wollen.“

Der SV Werder Bremen musste in der abgelaufenen Saison den Umweg über die Relegation nehmen, um die Bundesliga zu halten. Die Norddeutschen setzten sich knapp gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim durch. Der FC Carl Zeiss Jena spielte zuletzt im Jahr 2018 im DFB-Pokal mit. Damals verloren die Jenaer in der ersten Runde gegen Union Berlin mit 2:4.

Elfter Pokalsieg für FC Carl Zeiss Jena