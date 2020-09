Schleiz. Tischtennis: VfB Schleiz II verliert Derby – Duell in der Thüringenliga geht an USV Jena

Neustadt mit Nervenstärke zum Sieg in Schleiz

Mit dem VfB Schleiz II gegen den SV Blau-Weiß Neustadt stand ein Tischtennis-Derby in der zweiten Bezirksliga an. Beide Mannschaften starteten mit einem Sieg in die Saison. Entsprechend hoch war die Motivation.