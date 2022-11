TV-Quote: WM-Eröffnung sehen viel weniger als 2018

Am Mittwoch startet die deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-WM 2022. Unser Reporter Kai Schiller hat die aktuellen News aus Katar.

Katar-Report: So bereitet sich Deutschland auf Japan vor

Katar-Report: So bereitet sich Deutschland auf Japan vor

Berlin. Die Fußball-WM ist eröffnet. 6,21 Millionen Fans sahen das Spiel zwischen Katar und Ecuador im Schnitt im ZDF. Kein Vergleich zu 2018.

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2) haben im Schnitt 6,21 Millionen Fans im ZDF verfolgt. Der Marktanteil lag bei 28,2 Prozent. Die Vorberichterstattung unmittelbar vor dem Anpfiff verfolgten 5,43 Millionen (MA: 26,3 Prozent). Die Partie wurde auch live vom Streamingdienst MagentaTV ausgestrahlt.

Bei der WM in Russland sahen

Die Reichweite am Sonntag lag deutlich hinter der Quote von 2018 bei der WM in Russland im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen. Das 5:0 von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien hatten damals 10,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, der Marktanteil betrug 52 Prozent. (sid)