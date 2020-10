Vorabcheck: So will der FC Carl Zeiss Jena bei Optik Rathenow spielen

Am Sonntag spielt der FC Carl Zeiss Jena beim FSV Optik Rathenow (Anstoß 13.30 Uhr). Anders als bislang kommuniziert dürfen keine Jenaer Zuschauer ins Stadion. Weil in Rathenow die Zahl der Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen über 35 gemessen auf 100.000 Einwohner gestiegen ist, ändert sich kurzfristig die Verfügungslage, teilten die Brandenburger dem FC Carl Zeiss mit. Was sonst vorm Spiel wichtig ist, fassen wir im Vorabcheck zusammen.

Kader

Jenas Cheftrainer Dirk Kunert kann aus den Vollen schöpfen. Bis auf den Gelb-Rot gesperrten René Lange stehen alle Spieler zur Verfügung. Wer ihn ersetzt, ist noch offen. Als Optionen für die linke Außenverteidigerposition nennt Kunert Niclas Fiedler und Lucas Stauffer. Für die rechte Seite ist Siegtorschütze Kevin Wolf eine Option. Hier gibt es ein Interview mit dem Zugang von Hannover 96.

Gegner

Optik Rathenow steht im Tabellenkeller auf dem vorletzten Platz und hat sieben Punkte gesammelt. „Sie stehen defensiv im 4-1-4-1-System sehr kompakt und probieren, nach der Balleroberung durch schnelles Umkehrspiel zu Torerfolgen zu kommen“, sagt Kunert. Zudem müsse seine Abwehr bei Standardsituationen aufmerksam sein. Der Trainer von Rathenow, Ingo Kahlisch, sagt: „Wir wollen Jena das Leben so schwer wie möglich machen und einen Punkt in Rathenow behalten. Schon das wäre eine Überraschung.“

Bilanz

Bislang kam es zu acht Spielen gegeneinander. Sechsmal gingen die Jenaer als Sieger vom Platz. Ein Sieg steht für Rathenow zu Buche. Am 24. Mai 2014 gelang dem FSV dieser Erfolg: Mit 4:1 behielten die Brandenburger die Oberhand gegen die Jenaer. „Damals hatten sie am Tag vorm Spiel 13 Jenaer Spielern den Laufpass gegeben. Und wir haben gewonnen, weil die keine Lust hatten“, sagt Kahlisch rückblickend. Was er noch über den FC Carl Zeiss Jena denkt, hier im launigen Interview.

Anreise

Der FC Carl Zeiss startet am Sonntag kurz nach 8 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld und fährt mit dem Bus gut drei Stunden nach Rathenow (248 Kilometer).

Zuschauer

Bislang waren noch 1000 Zuschauer bei der Partie, darunter auch Jena-Fans, erlaubt. Aufgrund der Corona-Lage hat sich dies am Freitag kurzfristig geändert, wie der FSV Optik Rathenow dem FC Carl Zeiss mitgeteilt hat. Nur 250 Zuschauer dürfen ins Stadion Vogelgesang, darunter keine Gästefans.

Fernsehen

Der MDR überträgt die Partie im Livestream.

