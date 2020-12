"TeamThüringen23" am Start: Wintersportelite rührt Werbetrommel für Oberhof und das Land

Zehn erfolgreiche Wintersportler rühren in den kommenden zwei Jahren die Werbetrommel für Oberhof und den Freistaat. Das Wirtschaftsministerium konnte die Athletinnen und Athleten für die Kampagne im Vorfeld der Biathlon-Weltmeisterschaft und der Rodel-WM 2023 in dem Wintersportzentrum am Rennsteig gewinnen.

Die meisten Mitglieder des Teams seien als Weltmeister, Europameister oder Gewinner olympischer Medaillen weit über den Freistaat hinaus bekannt, freut sich zum Kampagnenstart Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Montag über die Unterstützung. Sie können als überzeugte Thüringer authentisch über die vielfältigen sportlichen, kulturellen und touristischen Möglichkeiten ihrer Heimat berichten.

Wegen der Corona-Pandemie startet die Kampagne mit nicht großem Tamtam sondern vor allem online mit der Internetseite www.teamthueringen23.de und in den sozialen Medien. Das Team bilden die Rodler Sascha Benecken, Toni Eggert, Dajana Eitberger, Max Langenhan, und Johannes Ludwig. Mit dabei sind außerdem die Biathleten Erik Lesser, Lucas Fratschner und Philipp Horn sowie die Bobpiloten Mariama Jamanka und Alexander Rödiger. Insgesamt errangen diese Sportler bisher 25 olympische Medaillen, 17 Weltmeister- und 20 Europameistertitel.

Bahnen und Arena sollen umfassend saniert werden

Für die Kooperation der Sportler als Werbebotschafter zahlt Thüringen insgesamt 390.000 Euro. Das Wintersportzentrum Oberhof ist 2023 Austagungsort der 51. Rodel-WM und der 53 Biathlon-WM. Damit treffen sich die weltbesten Rodler nach 1973, 1985 und 2008 bereits zum vierten Mal zu ihren Titelkämpfen am Rennsteig. Nach 2004 erfährt auch die Biathlon-WM bereits eine Fortsetzung.

Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Denn sowohl die die Rodel- und Bobbahn als auch die Biathlon-Arena in Oberhof sollen für die Weltmeisterschaften umfassend saniert und modernisiert werden.

