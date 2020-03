Abschied von Zeiss-Vorstandschef: Für Neubau in Jena fehlte zunächst das Geld

Am Dienstag übergibt Michael Kaschke (62) den Vorstandsvorsitz von Zeiss an Karl Lamprecht. Wir haben zum Abschied mit dem promovierten Physiker gesprochen, der in Greiz geboren wurde und sich bis an die Spitze des Technologiekonzerns gearbeitet hat. Er spricht über seine Erwartungen an den Standort Jena, über Rekorde und Flops und seine Vorhaben nach dem Abschied. Und er verrät, warum er lieber nicht in den Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG gehen möchte.

Zeiss ist unter Ihrer Regie von Rekord zu Rekord geeilt. Was waren die drei wichtigsten Bausteine des Erfolges?

Eine klare Langfriststrategie mit einem auf Megatrends ausgerichteten Portfolio durchzuhalten, auf Innovationen zu setzen und in unser Team Zeiss zu investieren.

Welche Entwicklung hatten Sie vor zehn Jahren anders prognostiziert?

Dass alle unsere vier Sparten ähnliche Größe erreicht haben und synchron arbeiten, überrascht positiv. Erfüllt hat sich die Erwartung, dass Zeiss deutlich internationaler wird. Die Entwicklung vereinzelter Technologien hätte ich schneller erhofft.

Was darf Jena in Zukunft von Zeiss erwarten?

Mit der Entscheidung meiner Vorgänger, mit der Medizintechnik und der Mikroskopie zwei Hightech-Bereiche hier anzusiedeln, hat Jena zwei hervorragende Standbeine. Hinzu kommen ein Teil der Halbleitertechnik und der Zentralen Forschung. Jena und die Region haben mit Zeiss einen verlässlichen, langfristig ausgerichteten Partner. Ich hoffe, dass sich die Partnerschaften mit der Universität, der Ernst-Abbe-Hochschule und den wissenschaftlichen Instituten in Jena, aber auch mit der Technischen Universität Ilmenau noch stärker entwickeln.

Also die traditionelle Kooperation von Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft?

Dieser Dreiklang, den es seit Zeiss und Abbe gibt, muss bestehen bleiben. Unser Bekenntnis zum Standort meißeln wir sozusagen in Beton mit unserem neuen Zeiss Hightech-Standort in Jena. Diese Investition ist eine Aufforderung, noch mehr aus der Partnerschaft zu machen. Das Potenzial des Standortes Jena ist bisher noch nicht in vollem Umfang gehoben worden. Ich erwarte davon mehr.

Wann ist Ihnen klar geworden, dass Zeiss auch räumlich in Jena investieren muss?

Das haben wir bereits unter meinem Vorgänger Dr. Kurz diskutiert. Die Kostenschätzung bewegte sich in den heutigen Größenordnungen, war aber für die damalige Situation zu hoch. Zeiss war noch nicht in der Verfassung, eine solche Investition zu stemmen. Im Jahr 2017 hatten wir dann die notwendige Muskelkraft und durch die freigewordenen Flächen bei Schott bot sich zudem auch eine passende Gelegenheit.

Wie ist der Stellenwert von Zeiss in Jena vor der Wende und heute einzuschätzen?

Vor der Wende war ich nicht bei Zeiss, sondern hatte nur die Außensicht. Zeiss war damals als zwei Unternehmen in einer geteilten Welt unterwegs. Heute ist Zeiss wieder vereint. Ein Vergleich ist nicht möglich, allein schon, weil Technologien, die vor 40 Jahren revolutionär waren, nicht mit heutigen Technologien zu vergleichen sind.

Sie stammen aus Thüringen, sind in Greiz geboren. Haben Sie noch Kontakt in die Region?

Ja, habe ich. Die Familie meiner Mutter stammt aus Thüringen, deshalb gibt es noch Verbindungen in die Region Greiz. Ich bin aber in Dresden aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Zum Studium ging ich nach Jena, lernte hier auch meine Frau kennen und meine Kinder sind in Jena zur Welt gekommen.

Sie haben zu DDR-Zeiten eine mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialschule besucht. Hätte man dieses Modell in die westdeutschen Bundesländer adaptieren sollen?

Ob eine 1:1-Übertragung des Modells möglich gewesen wäre, vermag ich nicht einzuschätzen. Generell gilt: Die beste Investition ist die Investition in Bildung. Ich bin kein Freund der dauernden, gerade in den alten Bundesländern populären Schulreformen und halte den Ansatz für grundfalsch, dass Schüler selbst entscheiden sollen, was sie lernen. In Skandinavien oder Asien ist das Schulsystem anders, direktiver ausgerichtet. Diese Länder schneiden nicht nur bei Pisa sehr gut ab, sondern die Studenten von dort hinterlassen auch im Studium einen hervorragenden Eindruck. Wir sollten wieder stärker das Grundprinzip leben: fordern und fördern. Das habe ich an der Spezialschule in Dresden erlebt und bin heute noch dankbar dafür.

Sie haben in Jena Physik studiert, aber auch Vorlesungen in anderen Disziplinen belegt. Warum?

Ich bin großer Anhänger des Studium Generale, habe Vorlesungen in Anglistik und Kunstgeschichte gehört. Als Physikstudent war das ein soziales Element, das ich gern genutzt habe. Ich kann heute allen Studenten raten, nicht nur auf die Punkte zum Erreichen eines Abschlusses zu schauen, sondern auch die Breite mitzunehmen, die eine universitäre Bildung bietet. Später bekommt man nur schwer wieder die Gelegenheit dazu. Das ist auch keine Frage der Dauer des Studiums, sondern der Intensität.

Direkt nach der Wende haben Sie in den USA geforscht. Raten Sie zu Auslandssemestern?

Ob Auslandssemester oder ein Aufenthalt nach dem Abschluss muss jeder für sich festlegen. Für mich war es gut, nach der Promotion in die USA zu gehen. So konnte ich schon mit gewissem Berufsverständnis einsteigen und habe mehr gesehen. Im Unternehmen legen wir viel Wert darauf, dass Mitarbeiter Erfahrungen im Ausland gesammelt haben oder sammeln.

Warum haben Sie sich nach der Rückkehr für Zeiss entschieden? Damals war die Gruppe wirtschaftlich deutlich schwächer aufgestellt.

Ich wollte in einem Unternehmen arbeiten, in dem Wissenschaft und Forschung einen hohen Stellenwert genießen. Ein Professor hatte mir Zeiss empfohlen. Ein Grund war auch die Umgebung des Unternehmens, denn wir wollten mit unseren kleinen Kindern wie im Raum New York im Grünen wohnen. Die Tiefe der wirtschaftlichen und strukturellen Krise von Zeiss habe ich damals von außen nicht erkannt, sondern bin angetreten mit dem Willen, bei Zeiss beitragen zu können, durch Innovationen etwas zu bewegen.

Sie haben ein Faible für Produktentwicklung. Haben Sie einen Flop produziert?

Als Flop würde ich es nicht bezeichnen, aber das von mir 1999 gestartete Thema Intraoperative Strahlentherapie hat sich bis heute aus verschiedenen Gründen noch nicht vollständig durchgesetzt. Andererseits hat sich ein Operationsmikroskop, das ich als Entwicklungsleiter verantwortet habe, in den vergangenen 25 Jahren mit großen Stück­zahlen verkauft und ist gerade erst im letzten Jahr ausgelaufen.

Sie sind als akribischer Arbeiter bekannt: Wieviele Stunden arbeitet ein Vorstandschef im Durchschnitt täglich?

Es gibt keine durchschnittlichen Tage. Arbeits- und Privatleben vermischen sich unweigerlich miteinander. Wichtige Themen verfolgen einen selbst im Urlaub. Ein Arbeitstag kann durchaus 12 bis 14 Stunden dauern. Andererseits schaffe ich mir gezielt Ruhemomente.

Haben Sie noch immer wie beim Amtsantritt die Joggingschuhe auf Reisen im Gepäck?

Natürlich. Dafür bleiben die Laufschuhe heute eher im Schrank, wenn ich zu Hause bin. Die wenige Zeit daheim genieße ich beispielsweise mit einem Frühstück mit meiner Frau und beim Lesen von verschiedenen Sachen.

Bei einigen Managern bricht das Chaos im Ruhestand aus, weil die Sekretärin nicht mehr den Tag organisiert. Erwarten Sie ein ähnliches Problem?

Ohne meinem Büro nahetreten zu wollen: Ich freue mich auf die Zeit, wenn ich wieder die Hoheit über meinen Kalender gewinne.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Die Gespräche mit den Mitarbeitern und Kunden.

Wie nutzen Sie die gewonnene Freizeit?

Viele einstige Kollegen haben mir geraten, die Zeit auf mich zukommen zu lassen und nicht schon zu verplanen. So halte ich es auch. Die Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die ich wichtig für die Zukunft Deutschlands halte, werde ich sicher weiter befördern. Privat stehen einige Reisen auf dem Plan, unter anderem auch für Astronomiethemen. Ich freue mich darauf, meine Geräte dafür wieder mehr in Betrieb zu bringen.

Sie gehören den Aufsichtsräten der Deutschen Telekom, von Henkel und Bosch an: Bleiben Sie in denen engagiert?

Die laufenden Amtszeiten werde ich selbstverständlich erfüllen und danach sehen wir weiter.

Gehen Sie in den Zeiss-Aufsichtsrat?

Nach 28 Jahren halte ich es für richtig, Abstand zum Unternehmen zu gewinnen. Das ist für die Mannschaft, mein Vorstandsteam und meinen Nachfolger gut. Meine bis 2021 laufende Amtszeit als gewählter Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG werde ich aber selbstverständlich erfüllen.