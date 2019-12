Eisenacher Opel rollen in Russland

Die Stadtgeländewagen GrandlandX aus dem Opelwerk in Eisenach rollen jetzt auch auf russischen Straßen.

Was Opelchef Michael Lohscheller beim Band-Anlauf am Thüringer Standort im August angekündigt hatte, wird nun Realität. Seit Montag stehen die Fahrzeuge in den Ausstellungsräumen ausgewählter Händler in großen Städten Russlands zur Besichtigung und für Probefahrten bereit.

Die russischen Kunden können ab sofort ihre Bestellungen für den SUV GrandlandX aus Eisenach und für den Opel Zafira Life aufgeben, bestätigte der Rüsselsheimer Autobauer. Dabei ist der Zafira sogar ein „russisches Eigengewächs“ – er läuft im PSA-Werk in Kaluga, etwa 200 Kilometer südwestlich von Moskau, von den Bändern. Dort soll ab dem ersten Quartal 2020 auch der Opel Vivaro für den heimischen Markt gefertigt werden, wie das Unternehmen ankündigte.

Dagegen werden russische Käufer des Modells GrandlandX ihre Fahrzeuge aus dem Thüringer Werk in Eisenach beziehen. Mit einer Exportoffensive wolle man neue Märkte erschließen und dadurch auch die Auslastung der Werke sichern, hatte Lohscheller in Eisenach die Pläne des Vorstands erläutert.

„Eine deutliche Steigerung unserer profitabelen Exporte ist eine wichtige Säule unseres Unternehmensplanes ,Pace’. Mit unserem Comeback in Russland machen wir jetzt auf diesem Gebiert große Fortschritte“, sagt Michael Lohscheller.

Die deutsche Marke habe in Russland eine lange Tradition und einen ausgezeichneten Ruf. Das werde helfen, die Präsenz der PSA-Gruppe in der Region Eurasien zu stärken. Russland ist laut Lohscheller ein strategisch wichtiger Markt mit großem Potenzial.

Zunächst werden elf Händler in russischen Großstädten wie Moskau, Sankt Petersburg, Stavropol, Rostow, Rjasan, Nischni Nowgorod oder Tjumen als Opel-Partner die Fahrzeuge anbieten. Die Zahl der Partnerhändler soll sich im kommenden Jahr verdoppelt und danach weiter wachsen.

Beim Hochlauf der Fertigung im Eisenacher Werk liege man im Plan, bestätigte Opel-Sprecher Harald Schmidt. Im ersten Quartal kommenden Jahres soll am Thüringer Standort die Fertigung der Hybridvariante des GrandlandX beginnen.