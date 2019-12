Jenaer Mitarbeiter profitieren von Rekordergebnis der Carl Zeiss AG

Die Carl Zeiss AG hat am Mittwoch Bilanz über das abgelaufene Geschäftsjahr (1. Oktober 2018 bis 30. September 2019) gezogen. Wir haben die wichtigsten zehn Fakten vor allem aus Sicht der Thüringer Standorte aufbereitet.

6,428 Milliarden Euro Jahresumsatz hat die Carl Zeiss AG erzielt, elf Prozent mehr als vor Jahresfrist und damit ein Rekord. In den vergangenen zehn Jahren war der Umsatz kontinuierlich gewachsen und hat sich in diesem Zeitraum fast verdreifacht.

1,063 Milliarden Euro: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt damit erstmals über einer Milliarde Euro. Die in Jena angesiedelte Medizintechnik gehört zu den wesentlichen Stützen im Konzern. Aber auch die Mikroskopie trug mit guten Wachstumswerten bei. „Die Forschungsmikroskopie hat die Erwartungen übertroffen“, lobt Vorstandschef Michael Kaschke. Carl Zeiss hatte die Aktivitäten in dem Feld stärker in Jena gebündelt. „Das Neuausrichtungsprogramm hat sich ausgezahlt: Wir erwarten die Fortsetzung dieses positiven Trends.“

75 Millionen Euro fließen als Dividende an die Carl-Zeiss-Stiftung als alleiniger Aktionär der Carl Zeiss AG. Die Stiftung unterstützt die Wissenschaft in Thüringen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

31.260 Mitarbeiter beschäftigt Carl Zeiss, davon 18.000 im Ausland. Die Gesamtzahl der Beschäftigten ist um 1950 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Den größten Zuwachs verzeichnete der Halbleiter-Bereich. In Jena beschäftigt das Unternehmen 2200 Mitarbeiter, vier Prozent mehr als im Geschäftsjahr zuvor. 42 Millionen Euro schüttet Carl Zeiss als Erfolgsbeteiligung an die Belegschaft aus. In Deutschland bekamen Mitarbeiter im Schnitt 2850 Euro als Jahresprämie.

90 Prozent des Umsatzes erzielt Carl Zeiss außerhalb des deutschen Marktes. Zuwächse verzeichnet das Unternehmen vor allem in Asien. China ist inzwischen der zweitgrößte Kunde. „Wir fühlen uns in unserer Asien-Strategie voll bestätigt“, sagt Vorstandschef Kaschke.

1,2 Milliarden Euro setzt Carl Zeiss mit Produkten für Endverbraucher um. Gute Marktchancen verspricht sich das Unternehmen mit neuen Brillengläsern, die besser die Sehgewohnheiten in der digitalen Welt mit viel Bildschirmarbeit unterstützen. Diese sollen ab Frühjahr 2020 verfügbar sein. Gut läuft das Geschäft mit Ferngläsern, dafür schwächelt Kaschke zufolge der Absatz von Fotoobjektiven.

705 Millionen Euro hat Carl Zeiss für die Forschung und Entwicklung ausgegeben und damit elf Prozent des Umsatzes. Das Unternehmen plant auch im neuen Geschäftsjahr, stark in die Forschung zu investieren.

2022 will Carl Zeiss seinen Energiebedarf CO 2 -neutral decken. „Wir kaufen grüne Energie ein oder stellen sie selbst über Geothermie oder Photovoltaik bereit“, sagt Finanzvorstand Christian Müller. Zudem habe das Unternehmen eine neue Reiserichtlinie erlassen. Demnach werde nur gereist, wenn es unbedingt nötig sei. Zug hat Vorrang vor Flugzeug, bei Flügen wählt die Zeiss die Option der CO 2 -Kompensation.

300 Millionen Euro soll der neue Zeiss-Sitz in Jena kosten. Voraussichtlich ab Sommer 2020 wird die Baugrube in Jena ausgehoben. Derzeit laufen noch Abrissarbeiten, um das Baufeld freizumachen. Neben dem Westbahnhof auf dem ehemaligen Schott-Gelände entsteht ein großer Neubau, der Produktion und Verwaltung aller Jenaer Zeiss-Gesellschaften und ein firmen­eigenes Kongresszentrum aufnimmt. „Das wird eines der aufsehenerregendsten Bauprojekte, bei dem die nachhaltige Bauweise besonders im Mittelpunkt steht“, sagt Finanzvorstand Müller.

Ein Sechstel des neuen Geschäftsjahres ist schon absolviert und gut angelaufen, sagt Kaschke, der auf eigenen Wunsch seinen Vertrag nicht verlängert. Der Vorstandschef wird sein Amt zum 1. April 2020 an den Vorstandskollegen Karl Lamprecht weiterreichen. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechtet der Vorstandschef abermals mit einem leichten Wachstum, obwohl sich das Wirtschaftswachstum in Industrie- und Schwellenländern verlangsamt. „Wir sehen zwar konjunkturelle Eintrübungen, aber die Zeichen stehen weiter auf Wachstum“, sagt Kaschke.