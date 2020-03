Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenoptik-Vorstand: Coronakrise sorgt für weniger Aufträge

Der Vorstand der Jenoptik AG rechnet im ersten Halbjahr mit negativen Auswirkungen der Coronakrise auf das Geschäft des Jenaer Technologiekonzerns. Grund seien vor allem geringere Aufträge durch verschobene Projekte der Automobilindustrie, teilte der Vorstand am Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftsbilanz für 2019 in Jena mit. Jenoptik stellt Automatisierungstechnik und Laser für die Autoindustrie her, die derzeit ihre Produktion stark zurückgefahren hat. Bereits am Dienstag hatte das börsennotierte Thüringer Unternehmen die Erwartungen für 2020 gedämpft.