Jenoptik wird Hauptsponsor der Jenaer Imaginata

Der Jenoptik-Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger unterzeichnete am Montag im Stationenpark der Imaginata Jena den Sponsoring-Vertrag gemeinsam mit Heidrun Jänchen, Vorsitzende des Vorstands der Imaginata e.V. – beide mit einer ganz besonderen Brille vor den Augen.

25 Jahre lang unterstütze die Heidehof-Stiftung mit Sitz in Stuttgart großzügig und beständig das Jenaer Experimentarium Imaginata. Doch mittlerweile ist es auf beiden Seiten in der Führungsebene zu einem Generationenwechsel gekommen und die Stiftung hat sich entschlossen, eher Projekte in der eigenen Region zu fördern und ihre Unterstützung für Jena bis Ende 2020 auslaufen zu lassen. Das daraus resultierende Finanzierungsloch hatte die neue Vorstandsvorsitzende des Imaginata e.V., Heidrun Jänchen, und deren Geschäftsführerin Ramona Völkel eine lange Zeit umgetrieben. Doch gestern konnte mit dem neuen Hauptsponsor, der Jenoptik AG, ein Sponsorenvertrag für die kommenden drei Jahre unterzeichnet werden.