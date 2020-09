Streik im Nahverkehr in Gera: Das erwartet die Fahrgäste

Gera. Am Dienstag streiken Beschäftigte des Geraer Verkehrsbetriebes. Wenn möglich, will das Unternehmen einen Notbetrieb einrichten.

In Gera müssen sich die Fahrgäste am Dienstag, 29. September, auf erhebliche Behinderungen im Nahverkehr einstellen. Verdi hat seine Mitglieder im Nahverkehrsbetrieb zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Wenn überhaupt, werde nur ein Notfahrplan angeboten, sagt Thorsten Rühle, Geschäftsführer der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera. Gerade im Berufs- und Schülerverkehr sei mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

Auf diesen Linien soll Notverkehr rollen – unter einer Voraussetzung

Demnach haben die Straßenbahnlinien 1 und 3 sowie die Buslinie 17 zum Klinikum in den Planungen Vorrang. Allerdings könne kein dichter Takt geboten werden, sondern allenfalls eine Fahrt jede halbe Stunde. Das sei aber nur möglich, wenn der Streik der Gewerkschaft weder den Betriebshof noch die Strecken blockiert. Sind wichtige Punkte blockiert, ist auch ein Komplettausfall des Nahverkehrs in Gera nicht ausgeschlossen. Nicht betroffen vom Streik sind Regionalbuslinien, die Linie 18 sowie innerstädtische Zugverbindungen.

Rühle kritisiert den Streik. „Es ist für mich unverständlich und unüblich, vor dem ersten Verhandlungstag solche überzogenen Maßnahmen zu ergreifen“, sagt der Geschäftsführer. Sind doch die Tarifgespräche bereits für den 14. Oktober terminiert.

Das fordert die Gewerkschaft

Die Gewerkschaft will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeber im bundesweiten Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr erhöhen. Sie plant einen bundesweiten Warnstreik und hat auch für drei Betriebe in Thüringen aufgerufen: Neben Gera sind auch Jena und Erfurt betroffen.

Verdi fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Darüber hinaus soll die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig bundesweit vereinheitlicht werden. Mit einer Forderung für Auszubildende sollen Anreize zum Einstieg in den Beruf und zur Nachwuchsförderung geschaffen werden.