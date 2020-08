Thüringen 2021 nicht bei der Grünen Woche in Berlin

Erfurt . Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Thüringen. Bisher zeigten sich Bauern und Unternehmen stets zu Jahresbeginn auf der Grünen Woche in Berlin. 2021 wird das anders sein.

Thüringen wird bei der Ernährungsmesse Internationale Grüne Woche im Januar in Berlin erstmals seit Jahren nicht dabei sein. In die Vorbereitung und die Organisation des sonst üblichen Gemeinschaftsstandes müssten erhebliche Gelder investiert werden. Dafür sei das Risiko einer Beteiligung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie Anfang 2021 zu groß, begründete eine Sprecherin des Thüringer Agrarministeriums die Entscheidung. In der Vergangenheit seien in die Messevorbereitung und -beteiligung rund 1,1 Millionen Euro investiert worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.