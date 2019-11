Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Innovationspreis: Kunststoff für die Industrie

Der Preis:

Am Mittwoch, 27. November, wird der Thüringer Innovationspreis verliehen.

Wir stellen ausgewählte Bewerber vor.

Heute: EPC in Arnstadt mit der Innovation neues Verfahren der Polycarbonat-Fertigung

Eine Anlage zur Fertigung von Polycarbonat, einem thermoplastischen Kunststoff, hat die Firma EPC Engineering & Technologies GmbH in Arnstadt bereits im Jahr 2010 entwickelt und errichtet.

Polycarbonat findet in vielen Bereichen der Industrie Anwendung. Wegen seiner hochwertigen Eigenschaften wie Schlagfestigkeit und Abriebfestigkeit wird Polycarbonat vor allem in der Automobilindustrie etwa für Beleuchtungstechnik verwendet. Dieser Kunststoff dient aber auch für Anwendungen in Form von Gehäuse- und anderen Formteilen für die Elektrotechnik- und die Elektronikbranche und die Medizintechnik. Für die Verpackungsindustrie spielen darüber hinaus thermoplastische Folien aus dem Kunststoff Polycarbonat eine wichtige Rolle, da sie universell einsetzbar sind.

Mit der 2016 entwickelten zweiten Generation der Technologie hat EPC ein weiteres effizientes und flexibles Verfahren zur großtechnischen Herstellung von hochwertigem Polycarbonat entwickelt. Es ermöglicht die kontinuierliche Produktion von hochqualitativem Polymer zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Weiterentwicklung führt zu vielen Vorteilen, die unter anderem mit deutlich niedrigeren Investitions- und Betriebskosten einhergehen. In erster Linie handelt es sich um eine Prozessvereinfachung.

Wegen der deutlichen Vorteile bei der Wettbewerbsfähigkeit, wurden seit der Entwicklung 2016 bereits fünf Verträge für die zweite Generation der Polycarbonat-Technologie unterschrieben, drei davon sind bereits im Bau. Darunter ist ein langjähriger weltweiter Lizenzrahmenvertrag mit einem der größten Petrochemiekonzerne der Welt.